Alanya Teleferik ilk gününde rekor yolcu taşıdı

Alanya’da geçen yılın kasım ayında yapımına başlanan Damlataş Plajı’ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi’nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlanan Alanya Teleferik dün ilk yolcularını taşıdı. Damlataş Plajı’ndan 1’inci Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi’ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan ve toplam 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet veren teleferiğin ilk gününde çoğunluğu yabancı turistten oluşan 3 bin kişi yolculuk etti. Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerinden Alanya Kalesi’ne tırmanan teleferikle yolculuk ederek hem şehrin kuşbakışı görüntüsünü, hem de ilçe merkezinde bulunan tüm tarihi dokuyu tek seferde görme imkanını buldu.

Resmi açılış bayramdan sonra

Bayramdan sonra da resmi açılışın yapılacağını belirten Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, teleferikte yolcu taşımaya başlandığını söyledi. Cumbul, "Resmi açılışımızı bayramdan sonra belediyenin uygun gördüğü bir tarihte yapacağız. Bugün itibariyle DamlataşMağarası yanında Kleopatra Plajı’ndan teleferikle çıkan misafirlerimiz manzaralı bir yol eşliğinde Ehmedek bölgesinden kaleye ve iç kaleye doğru yolculuk edebiliyorlar” dedi.

Özellikle pek tanıtım yapmadıklarını dile getiren Cumbul, "Biz gelen misafirlerimizi yavaş yavaş karşılayalım ve personellerimizin de misafirlerimizi karşıma alışkanlığı olsun diye. İlk gün olmasına rağmen maşallah sıra oluştu. Biz de bu ilgiden çok memnun olduk" diye konuştu.

“Teleferiği ve Alanya’yı çok sevdik”

Türkiye’yi çok beğenen ve her bir köşesini ziyaret ettiğini söyleyen Ukrayna vatandaşı baba ve oğlu teleferikte yolcuğu etmekten çok memnun olduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Teleferikte yolculuk ederek birçok fotoğraf ve görüntü çektim. Teleferiği ve Alanya’yı çok sevdik. Çektiğimiz görüntü ile fotoğrafları sosyal medya ve Youtube kanalında yayınlayacağız."

Teleferikle ailesiyle beraber yolculuk eden Ömer Öztürk ise, "Teleferik çok güzel ve çok beğendik. Çocuklarda beğendiler. En yüksekte biraz korktular ama çok iyiydi" dedi.