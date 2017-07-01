Alanya 26 saattir alevlere teslim

Alanya’nın Sapadere Kanyonunda dün sabah saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede bulunan tüm evler boşaltılırken, ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre illerden de takviye ekiplerin geldiği bölgede, 5 ev tamamen yandı. Hava sıcaklığının ve rüzgarın artış gösterdiği Alanya’da bu kez sabah saat 09.00 sıralarında yoğun olarak yerleşik yabancıların yaşadığı Kargıcak bölgesinde yangın başladı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olan bölgede makilik alanda başlayan yangın muz bahçeleri, sera ve lüks villaları bir anda sardı. Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesine bağlı 50 itfaiye ekibi karadan, bir helikopter de havadan müdahale etti. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Değeri 500 bin TL olan villa tamamen yandı

Rüzgarın etkisiyle yangın sera, muz bahçesi ve villalara sıçrarken, bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ve vatandaşlar hortumlarla su sıkıp kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu. Ekipler alevlerin daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, sahibi Almanya’da olduğu öğrenilen ve değeri yaklaşık 500 bin TL olan villa tamamen yanarken, 3 villa da kısmen zarar gördü, 1 sera ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken bölgede 50 dönüm makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

"Burada 50 dönüm arazi yandı"

Yangın hakkında bilgi veren Kargıcak Mahallesi Muhtarı Ramazan Yıldırım, yangının çıkış nedenini öğrenemediklerini belirti. Yıldırım, "Yangının elektrik tellerinden çıktığını düşünüyoruz. Hatta ileride bir elektrik telinin koptuğunu söylediler. Ekipleri oraya yönlendirdik. Burada 50 dönüm arazi yandı" dedi.