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Alan pişman oldu! Fiyatlar dibe vurdu

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görenhisse senetleri ortalama yüzde 0,76, dolar yüzde 0,45, altın da yüzde 1,46 değerkaybetti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 09:56
Alan pişman oldu! Fiyatlar dibe vurdu

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.000,79, en düşük ise  97.930,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde  0,76'lık azalışla 98.192,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 1,46 azalarak 141,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 1,46 düşüşle 948,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 236,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 232,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,38 değer kaybederek 3,9290 liraya, ABD doları da  yüzde 0,45'lik düşüşle 3,5120 liraya geriledi.

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06, yatırım fonları da  yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları  içinde en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ila yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.    ​

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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