'Alalı daha 3 gün olmuştu'

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.’nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı.



ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.’nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı.

"3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI"

Araç sahibi Mehmet Ali Ay, "Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı’ diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.’yi arıyor.