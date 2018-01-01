Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Alalı daha 3 gün olmuştu'

İstanbul Kağıthane'de ehliyetsiz sürücü park halinde 3 araca çarptıktan sonra kaçtı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:36
'Alalı daha 3 gün olmuştu'

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.’nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.’nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı.

"3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI"

Araç sahibi Mehmet Ali Ay, "Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı’ diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.’yi arıyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 15:36
  1. kaza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    1. Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    2. Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!
    3. Tatlıses soyadına kavuştu! Çıtak..
    4. ''Türkiye bizi açlıktan kurtardı''
    5. 'Alalı daha 3 gün olmuştu'
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
    7. Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili..
    8. 4 PKK’lı terörist yataklarında böyle..
    9. 2018 yılının 3'te 1'i tatille geçecek
    10. Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin..
    11. Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı
    12. 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi
    13. Rusya S-400'lerle NATO'ya girdi
    14. Teknoşenlik'ten örnek proje..
    15. Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor
    16. 'Öldü' diye yola attılar sonrasında...
    17. İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres...
    18. Radyolarda 1 cep telefonlarında 20..
    19. İstanbul’da doğalgaz patlaması…..
    20. Türk hemşirenin bu fotoğrafı dünyaya..
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?