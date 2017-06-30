Alageyikler Mersin’de koruma altında

Kızılçam ormanlarında yaşayan, kaçak avlanmalar ve yerleşim yerlerinin artışı ile nesli tükenmetehlikesi ile karşı karşıya olan alageyikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’ndaziyaretçilerini kabul ediyor. Tarsus Hayvan Parkı’nda yeni doğan yavrularla beraber alageyiklerinsayıları her geçen yıl artarken, sevimli yavruları görmek isteyenlerin ziyaret ettiği parkta iseokulların da tatil olmasıyla hareketli günler yaşanıyor.

Çukurova bölgesinin tek yaban hayatı kurtarma merkezi olan parkta, özellikle alageyiklerinneslini koruma altına almak ve sayılarını artırmak için hassas bir çalışma içerisinde olduklarınısöyleyen Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Fırat Kabayel, “Yaban hayatı kurtarmakonusunda önemli çalışmalar yapılan parkımızda hayvanlarımızın sayısı hızla artmakta.Yurdumuzda alageyiklerin sayısı oldukça azalırken, parkımızda sayıları her geçen yıl artıyor"dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’nda 2014 yılında dört adet bulunan alageyiklerin sayısı yeni doğan beş yavru ve yetişkinlerle birlikte 12’ye yükselirken, ziyaretçilerden şanslı olanlar ise alageyiklerin doğumuna şahit olma imkanı buldu. Doğumları canlı olarak izleme şansını yakalayan ziyaretçiler, cep telefonları ile anı görüntüleyerek, bu özel dakikalara tanık olmanın keyfini yaşadı.

Tarsus Hayvan Parkı yavrularla şenlendi

Tarsus Hayvan Parkı’nda alageyiklerin yanı sıra bu yıl gerçekleşen doğumlarla hayata gözleriniaçan birçok yavru da parkı şenlendirdi. Doğumların gerçekleşmesi ile renkli görüntülerin vehareketli dakikaların yaşandığı parkta, yeni doğan örümcek maymun, babun, midilli, ceylan, beyaz geyik, axis geyiği, cüce keçi, Kamerun koyunu ve deve yavruları da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.