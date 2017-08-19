Ala’dan şehit ailelerine ziyaret

Efkan Ala, Bingöl’ün Genç ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ala, daha sonra yine geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan hain saldırıda şehit düşen polis memuru Sinan Acar’ın ailesiniBursa’nın Hüdavendigar Mahallesi’nde ziyaret ederek acılarını paylaştı. Ala, “Acınız acımız, gururunuz, gururumuzdur” dedi.

Türkiye’yi parçalayarak güçsüzleştirmeye çalışan iç ve dış mihrakların son çırpınışlarını yaşadıklarını belirten Ala, son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla kırk yıldan fazladır mücadele edilen PKK’ya, uzantılarına ve dış kaynaklı diğer terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu söyledi.

Ala, giderek güçlenen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline gelen Türkiye’nin bu gidişine dur demek isteyen mihrakların çabalarının sonuç vermeyeceğinin altını çizerek, “Başaramayacaklar, bu ülkede yüzlerce yıldır hüküm süren kardeşlik ve huzuru bozamayacaklar. Buna ne hükümetimiz, ne devletimiz, ne de Hüseyin kardeşimiz, Sinan kardeşimiz gibi bayrağı için, ülkesi için şehitlik mertebesine yükselmeyi seve seve kabul eden milletimiz izin verecektir. Bu kardeşlerimiz, daha önce sizin çocuklarınızdı, bundan sonra bu vatanın evlatlarıdır. Emanetleri emanetimizdir, sahip çıkacağız. Önce Allah’ın izni, sonra da durmaksızın süren çabalarımızla bu belayı başımızdan hep birlikte def edeceğiz. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.