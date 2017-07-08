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Alaçatı sörf şenliği başladı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Alaçatı sörf şenliği, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırlıyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:24
Alaçatı sörf şenliği başladı

Alaçatı'da düzenlenen sörf şenliği başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şenlik, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırlıyor.

Sörf yarışması, konserler, deniz şovları ve sürpriz aktivitelerin düzenlendiği sörf şenliği, yarın sona erecek.

Organizasyon yetkilisi Tayfur Özer, etkinliğe 50 sporcunun katıldığını belirterek, katkılarından dolayı TYF yetkililerine teşekkür etti.

Yarışmaya katılan Çağla Kubat, rüzgarın çok güzel olduğunu, Alaçatı'da yarışmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Seri yarışlar halinde yapılıyor, rüzgar çok güzel, organizasyon da çok hızlı ilerliyor. Bu tip yarışların bizim için antrenman değeri var biz de olabildiğince katılmaya, kendimizi aktif tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:24
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