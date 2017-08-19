Alabalık üretimine yeni destekler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü ve Samsun ve Sinop illeri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği (SSYÜB) tarafından, "Karadeniz’de Büyük Alabalık Yetiştiriciliği" çalıştayı düzenlendi.

Samsun’da bir otelde düzenlenen toplantısının açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Samsun İl Müdürü Nail Kırmacı, "Avcılık yoluyla balık üretimi yıllara göre rakamları incelendiğinde çok fazla bir artış gösterememekte. Dünya en hızlı gelişen sektör balık yetiştiriciliğidir. Balık üretimi sektörü dünyada hızla gelişen sektör olarak tanımlanmıştır. Bugün burada bu toplantıyı bir farkındalık oluşturmak ve birlikte güç birliği meydana getirmek amacıyla düzenledik. Biz bu sayede, ilimizin ve bütçemizin ihracat rakamlarının arttırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir başarı öyküsü ortaya koyulacak"

Daha sonra konuşan Samsun-Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Parlak, "Burada bütün arkadaşlarımızla birlikte bir başarı hikayesi yazmak için bulunuyoruz. Bilindiği gibi alabalık sektörü bugüne kadar çok karlı bir sektör olmamıştır. Hatta sektörümüzde zaman zaman iflaslar olmuş, el değiştirmeler meydana gelmiştir. Şimdi yeni bir umutla bu işe başladık. Aslında biz yıllardır büyük alabalık yapıyorduk ancak pazar yoktu. Pazar açılınca büyük alabalığın hikayesi yeniden yazılacak ve burada yeni bir başarı öyküsü ortaya koyulacak. Kısa ve öz olarak biz 40 bin ton üretim ve 200 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz. Biz en az bin kişiye istihdam bekliyoruz. 100 kişilik ise su ürünleri mühendisi, veteriner, su ürünleri teknoloji mühendisi, su ürünleri teknikeri ve gıda mühendisleriyle istihdam alanı oluşturacağız. Bugün Güneydoğu Anadolu’nun, Doğu Anadolu’nun ve Orta Anadolu’nun, hatta Türkiye’nin sularını hep birlikte Karadeniz’e akıtma projesini başlatmak üzereyiz. Herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"2023 hedefimiz ihracatta 1 milyar dolar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise, "Dünyada yaklaşık olarak 170 milyon ton balık üretimi yapılıyor. Bunun 100 milyon tonu avcılıktan, 70 milyon tonu ise yetiştiricilikten elde ediliyor. Her yıl ülkemizde 500 ile 700 bin ton civarında balık üretiliyor. Tabii bu kayıtlara geçen rakam. 300 ile 500 bin tonu avcılıktan elde ediliyor. Geri kalan kısmı ise yetiştiricilikten elde ediliyor. Bu seneki üretimimiz 253 bin tondu. Önemli bir artışla bu seviyelere geldi. Son 10 yılda bu sektörün büyümesi yüzde 90 oranında. Yani 2 katına gelen bir üretim artışımız var. İhracat daha da hızlı artıyor. Bizim sektörle ilgili bakanlık olarak 2023 hedefimiz ihracatta 1 milyar dolar. Fakat 2019’un başında inşallah bu rakamı geçeriz. Yani 2023 hedefini çok rahatlıkla yakalamış oluruz. Bir müjdeyle üreticilerimize bir şey söylemek isterim. Geçen senenin başlarında söylemiştik. Alabalık desteğine bir 10 kuruş ilave edeceğiz. Yani 1 kilogram balığa 65 kuruş destek veriyoruz. Bunu 75 kuruşa çıkaracağız demiştik. Bir de büyütülmüş alabalığa ilave destek verecektik. Buna da 25 kuruşluk bir ilave verecektik. Dün Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Dediğimiz ilave destekler yerine getirildi" şeklinde konuştu.

"Kalite arttırıcı tedbirler bulmamız lazım"

Atalay şunları söyledi: "Bizim artık yeni kalite arttırıcı tedbirler bulmamız lazım. Yani yeni bir destekleme daha getirdik bu sene. Dedik ki etiketleme yaparsanız balığın solungacına kendi markanızı ve ürettiğiniz yeri yazarsanız balık başına 2 kuruşluk bir destek verelim. Dolayısıyla balığınızın hem kalitesinin arkasında durun hem de piyasada vatandaşın rahatlıkla tüketebileceği bir balığın işareti simgesi olsun. Bu yöntemle markalaşmanın temelini atmış olalım. Bu da küçük bir ilave ancak en azından maliyetinizi karşılayacak bir destekleme. Bu da bu sene hayata geçmiş olacak."

"Ben bu toplantıda açıklanan rakamları duyunca çok memnun oldum"

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Balıkçılık konusunda dünyadaki rakiplerimizi hedef alarak önümüze bakmamız gerekiyor. Bu konuda Japonya’yı Danimarka’yı ve İsveç’i görmek lazım. Tabii buralardaki balık tüketimi ve üretimi şüphesiz sektör devrini çok yakından takip ediyor. Ben bu toplantıda açıklanan rakamları duyunca çok memnun oldum. Biz şehir olarak ovalarımızla övünüyoruz. Ovalarımızı çok önemsiyoruz. Buralardan en iyi seviyede ve en üst seviyede gelir elde etmenin yolu araştırılıyor. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Turan Çakır, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, üretici ve yetiştiriciler katıldı.