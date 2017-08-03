Al Sani: Türk ürünleri, Katar pazarında kendini ispat etmiştir

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Katar'a uygulanan ablukanın kırılmasında Türkiye ve Katar özel sektörlerinin büyük rolünün olduğunu söyledi.



Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Katar - Türkiye İkili İş Görüşmeleri organizasyonunun açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Al Sani, Katar'ın yaşadığı abluka sonrası Türkiye'nin verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve bu süreçte etkin rol oynayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

"Kriz sırasında verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz şerefli tutum, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendirdi, derinleştirdi" diyen Al Sani, Katar ekonomisinin gelişmiş ülkeleri etkileyen ekonomik krizde direnişini ispatladığını, ekonominin sağlam temeller üzerinde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Katar'a 4 ülkenin uyguladığı ambargonun uluslararası gelenek ve teamüllere aykırı ve gayri kanuni olduğunu dile getiren Al Sani, böyle durumlara karşı hazırlıklı olduklarını ve bu sayede ablukanın da saatler içerisinde kırıldığını dile getirdi.

Ablukanın aşılmasında Katar ve Türk özel sektörlerinin de önemli rolü bulunduğunu, alternatif kanalların açılması, yerli üretimin artırılması noktasındaki çabaların takdire şayan olduğunu dile getiren Al Sani, "Allah'a şükürler olsun pazarlara tüm malların akışı devam etmektedir, hiçbir eksiklik yoktur, özellikle tüketim malları ve diğer mallarda hiçbir eksikliğimiz yoktur. 4 ülke tarafından kanunsuz olarak uygulanan ticaret alanındaki ablukadan etkilenmedik." dedi.

Katar'ın doğalgaz ve LNG ihracatının da devam ettiğini, ihracatta yüzde 30 artış kaydettiklerini dile getiren konuk bakan, ülke ekonomisinin istikrar ve yatırım fonlarının güçleri açısından ilerlemenin sürdüğünü anlattı.

Bakan Al Sani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar ve Türkiye, ender görülen bir kardeşliğe ve çok iyi ilişkilere sahip iki ülke. Tüm alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilerimiz ticaret hacmine de yansımıştır. 2017'nin ilk yarısında ticaret hacmimiz 554 milyon dolar olmuştur. Bunda da son dönemde alınan kararlar çok büyük rol oynadı. İlişkilerimizi ekonomik alanda derinleştirdi. Katar ve Türkiye özel sektörleri, kanuni olmayan ablukanın kırılmasında büyük rol oynamıştır. Türk ürünleri, Katar pazarında kendini ispat etmiştir. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türkiye'den Katar pazarına tüm alanlarda malların girişinin hızlandırılması, başarılı yatırımların yapılması, iki ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve herhangi bir soruna karşı daha dirençli olmamızı sağlayacaktır."

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, abluka kararı sonrası Türkiye'den Katar'a ilk geminin kalktığı İzmir'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını, Türkiye'ye devlet ve iş dünyası olarak kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiklerini söyledi.

Katar pazarına halen Türk mallarının girişinin devam ettiğini, bu dayanışmanın ticari anlamda yeni fırsatları doğurduğunu da dile getiren Al Ahbabi, "Türk iş adamlarına bütün kapılarımız açıktır. Burada bugün gerçek ortaklıklar istiyoruz. Hem Katar'da hem Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Özellikle yapı malzemeleri, gıda, plastik, sanayi, kağıt, elektrik, ilaç ve turizm alanında görüşmeler yapılacak. Yarın umarız birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacaktır." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise iki ülkenin birbirine verdiği karşılıklı desteğin ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek "Katar'a uygulanan abluka, iki ülke arasındaki ticaretin artması için bir fırsat. Bizler Egeli ihracatçılar olarak nitelikli, kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünlerimizle her tür iş birliğine açığız." dedi.

İkili iş görüşmelerine gıda, inşaat, medikal, plastik, kağıt sektörlerinde Katar'dan 88 firma ile 200'e yakın Türk firması ikili görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA