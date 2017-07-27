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Al Sani: Amerika Körfez krizinin barışçıl yollarla çözülmesini destekliyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'nin, Körfez krizinin barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini belirtti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:01
Al Sani: Amerika Körfez krizinin barışçıl yollarla çözülmesini destekliyor

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin, Körfez krizinin barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini bildirdi.

Al Sani, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan açıklamasında, Tillerson ile krizin çözümü konusunda ABD'nin getirdiği önerileri ele aldıklarını kaydetti.

Al Sani, ambargo uygulayan ülkelerin ABD'nin önerilerine karşı geri dönüşte bulunmadığını ifade etti ancak önerilerle ilgili bilgi vermedi. Al Sani, ABD'nin krizin sonlanmasını istediğini ve barışçıl çözümü desteklediğine işaret etti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Al Jazeera televizyonunun kapatılması"nın da yer aldığı 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:01
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Bahreyn
  5. Arabistan
  6. Washington
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