Al Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’ iddiasıyla gözaltına alındı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda haber müdürü olarak çalışan Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin, aile ziyareti için geldiği Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Sputnik'in haberine göre Ulusal Güvenlik Savcılığından yapılan açıklamada iki kardeşiyle birlikte göz altına alınan Hüseyin'in, yaptığı yayınlarla Mısır'da fitne çıkarmak ve halkı devlete karşı kışkırtmakla suçlandığı ve gözaltı süresinin 15 gün uzatma kararı alındığı belirtildi.



Mısır Ulusal Güvenlik (Devlet Güvenlik) birimi kaynakları ise, Hüseyin'in Kahire'nin batısında aynı anda birkaç ayrı yerde ikamet ettiğinin ve Al Jazeera yönetimi tarafından Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği ifade etti.



'İHVAN'LA BAĞLANTILI'



Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Hüseyin'in Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile iletişim kurmakla suçlandığını ifade etti. Hüseyin'in, Kahire'nin güneyinde yer alan Tora Hapishanesine nakledildiği belirtildi.



'MISIR GİBİ BİR DEVLETE YAKIŞMIYOR'



Al Jazeera tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Mısır İçişleri Bakanlığının Hüseyin'in gözaltına alınmasıyla ilgili kararının incelendiği ve Hüseyin'e yöneltilen suçlamaların Mısır gibi büyük bir devlete yakışmayacak yanılgılar içerdiği ifade edildi. Açıklamada, "Hüseyin'in söylenildiği gibi muhabirlerden sorumlu müdür değil haber yapımcısı olduğu, Mısır'a yıllık iznini geçirmek için gittiği, söylenildiği gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş olsa ülkesine havaalanından giriş yapmayacağı" kaydedildi. 29 Aralık 2013'te Al Jazeera İngilizce için Kahire'de bulunan Marriott Hotel'den haber yapan 3 gazeteci gözaltına alınmış ve yargılanmıştı.