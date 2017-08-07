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Al Jazeera'den İsrail'e tokat gibi yanıt!

Al Jazeera Kudüs'teki ofisini kapatma kararı alan İsrail'i kınayarak, 'suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, Filistin haberlerini de aynı şekilde yapmaya devam edileceğini' açıkladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:11
Al Jazeera'den İsrail'e tokat gibi yanıt!

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisini kapatma kararı kınanarak, suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, Filistin haberlerine de aynı şekilde devam edileceği belirtildi. 

Açıklamada, Kudüs'teki ofisin kapatılma kararının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir süre önce "Mescid-i Aksa yayınları nedeniyle Al Jazeera'yı şiddete teşvik etmekle suçlamasının" hemen arkasından gelmesine dikkat çekildi. 

"KAPATMA GEREKÇESİNE DELİL GÖSTERİLEMEDİ" 

Son zamanlarda İsrailli bakanların ve bazı devlet görevlilerinin, Al Jazeera'yı benzer konularda suçlayan açıklamalar yaptığı ve bunun akabinde bir grup İsraillinin Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisine girdiği hatırlatılan açıklamada, İsrail kararından kaynaklanabilecek gelişmelerin yakından takip edileceği ve bunun için gerekli yasal önlemlerin alınacağı kaydedildi. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Ortadoğu'daki 'tek demokratik devlet' olduğunu iddia eden bir devlet tarafından verilen bu kararı kınıyoruz. İsrail İletişim Bakanlığının göstermiş olduğu gerekçeler, yayınlarımızı durduran ve ofislerimizi kapatan bazı Arap ülkelerinin göstermiş olduğu garip ve ön yargılı gerekçeler ile aynıdır. Basın toplantısı düzenleyen bakan, kapatma gerekçesi olarak saydığı suçları ispatlayacak, taraflı veya profesyonel olmayan tek bir haberimizi bile kanıt olarak gösterememiştir." 

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca, Al Jazeera'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki haberleri ve olayları, ilgili uluslararası örgütlerin belirlediği ortak gazetecilik standartlarına uygun olarak, profesyonel ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam edeceği vurgulandı. 

İSRAİL'İN KAPATMA KARARI

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, dün yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı tahrik içerikli yayın yaptığı gerekçesiyle Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını duyurmuştu. Karar, televizyonun kapatılma tarihine değinmeksizin İsrail'in "Al Jazeera'nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtmişti. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:11
  1. İsrail
  2. Katar
  3. Ortadoğu
  4. kudüs
  5. al jazeera
  6. Ortadoğu Haberleri
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