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Al Jazeera Ofisinin kapanmasına sert tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, İsrail’in Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisini kapatma kararı almasına tepki gösterdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
Al Jazeera Ofisinin kapanmasına sert tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, İsrail’in Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisini kapatma kararı almasına tepki gösterdi.

UMED tarafından yapılan yazılı açıklamada, küresel sistemin baronlarının yeni hedefinin Al Jazeera televizyonu susturmak olduğu belirtilerek, “Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den sonra siyonist İsrail'de Al Jazeera televizyonunu hedef tahtasına koydu. Küresel emperyal sistemin kamuoyunun gerçeği öğrenmesini faşizanca sansürleme çabasını kınıyoruz. Ortadoğu'daki katliamlara sessiz kaldığı gibi Al Jazeera televizyonunun kafese alınmaya çalışılmasına sessiz kalanları da kınıyoruz. Biz sessizliğin kaderimiz olduğuna inanmıyor; Al Jazeera televizyonuna sansür getirme çabalarına karşı herkesi ses vermeye davet ediyoruz. Al Jazeera televizyonunu susturmak için kurulan koalisyona karşı koyanları, seslerini yükseltenleri UMED olarak selamlıyoruz” denildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
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