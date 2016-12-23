Akyazı'ya adının verilmesini istemedi!

Bu ismin fikir babası ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Erdoğan bu fikrini ilk olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la paylaştı. Akyazı'da açılacak stada Şenol Güneş'in adını vereceklerini aktardı. Orman bu bilgiyi Güneş ile paylaştığında aldığı cevap ise, "yok başka isim versinler. Başka tartışmalar olur. Beni üzer" diyerek karşı çıktı.

COSMOS ENGİN'İN CUMHURBAŞKAN'INA JESTİ

Şenol Güneş Stadı açılalı neredeyse bir hafta oldu ama yankıları devam ediyor. Bunlardan biri de sahaya inen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, deniz tarafındaki kale arkasını selamlaması oldu. Cumhurbaşkanı, Şenol Güneş adını açıklayınca deniz tarafı kale arkasından cılız bir protesto yükseldi. Ardından Şenol Güneş adına tepki koyan kale arkası tribünlerinin önünde penaltı atması istendi. Cumhurbaşkanının bir anlık tereddüt geçirince araya Cosmos Engin girdi ve "Sayın Cumhurbaşkanım, bu tribün siz öl dediğinizde ölecek insanlarla dolu. Bakmayın, Şenol Güneş adına tepki koyduklarını haydi onları selamlayalım…” dedi ve ardında, "Reis buraya yumruk havaya tezahüratı" Trabzon ve Akçaabat’tan duyuldu.

İŞTE AVNİ AKER'İN KADERİ

Trabzonspor’un yeni mabedi Şenol Güneş Stadı'nın tamamlanması sonrasında Avni Aker Stadı, Yavuz Selim Sahası ve 19 Mayıs Kapalı Spor Salonunun bulunduğu bölgenin kaderi de belli oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgenin Trabzon'a yakışır şekilde bir şehir akciğeri olacağını söyledi.

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