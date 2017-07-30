Akyazı’da trafik kazası: 4 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde Kuzuluk istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 MA 188 plakalı otomobil, Karapürçek’ten Akyazı istikametine gitmekte olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.