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Akyazı'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde oto yıkamıcıda, tüfek ve tabancaların ateşlendiği kavgada 3 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
Akyazı'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Olay öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi 7005 Sokak'ta bulunan A.A'nın sahibi olduğu oto yıkamacıda meydana geldi.

A.A. ile iş yerine gelen E.F. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancalar ateşlenirken, A.A. ayağından, babası E.A.saçmaların isabet etmesi sonucu başından, E.F. ise omzundan yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından A.A. ile babası E.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.F. ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
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