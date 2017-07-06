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Akvaryumda ziyafet çekti
Almanya’da bir kara leylek, akvaryum balığı yetiştiriciliği yapan adamın bahçesine kondu. Ağzı açık bırakılan akvaryumu fark edince de kendisine ziyafet çekti. Kara leylek balıkları bir bir mideye indirirken, o anlar da böyle görüntülendi.
06 Temmuz 2017 Perşembe 12:06
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:06
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almanya
akvaryum
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