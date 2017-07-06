Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akvaryumda ziyafet çekti

Almanya’da bir kara leylek, akvaryum balığı yetiştiriciliği yapan adamın bahçesine kondu. Ağzı açık bırakılan akvaryumu fark edince de kendisine ziyafet çekti. Kara leylek balıkları bir bir mideye indirirken, o anlar da böyle görüntülendi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:06
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:06
  1. kara leylek
  2. almanya
  3. akvaryum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte en iyi otomatik arabalar
    1. İşte en iyi otomatik arabalar
    2. Dünya devine Türkiye'de soruşturma!
    3. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın alternatifi..
    4. Kilo verince vücudumuzda neler olur?
    5. 35 poşet çöp topladı! İçinden çıkanlar..
    6. Almanya: Bu savaşın başlaması bizi..
    7. Havadan görüntülendi! İstanbul'un 32..
    8. İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    9. Mutlaka deneyin! Karpuzlu serinleten..
    10. Lisa ve Efes kaçakçıların korkulu..
    11. PKK'ya büyük darbe! Tek tek..
    12. Ömer Halisdemir'i nasıl reklam..
    13. Trump'tan tehdit gibi Kuzey Kore çıkışı!
    14. 'Buranın haracını biz yeriz, buralar..
    15. Galatasaray beni istedi tercih etmedim
    16. Ribery Galatasaraylıları heyecanlandırdı
    17. Türk Akımı'nda flaş gelişme! İmzalar..
    18. Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik..
    19. Talisca sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a..
    20. Akvaryumda ziyafet çekti
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor