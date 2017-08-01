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AKUT ekibine yangın eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine yangın eğitimi verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:55
AKUT ekibine yangın eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanındaki olaylarda işbirliği yapmak üzere Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında, eğitim çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Mersin AKUT ekibine yangın bilgisi eğitimi verildi. Mezitli’deki AKUT eğitim merkezinde düzenlenen eğitimlerde yangın türleri, türlerine göre yangınlara müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:55
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