Akülü tekerlekli sandalyeler engellilere ulaştırılıyor

Sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeden hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için çalışıyor. Demirci ilçesinde yaşayan iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, vatandaşları evinde ziyaret ederek araçları teslim etti. İlk olarak İcikler Kızılca Mahallesi’ni ziyaret eden Aysan, Ayşe Karakoç isimli vatandaşla buluştu. 37 yaşındaki engelli vatandaş ve ailesinin hayır duasını alan Aysan, Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını da Karakoç ailesine iletti. Kazım Aysan’ın bir sonraki durağı İsmailler Mahallesi oldu. Burada 24 yaşındaki Sümeyye Çetinbaş ile bir araya gelen Aysan, Sümeyye’ye akülü tekerlekli sandalyesini hediye ederek, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi. Çetinbaş ve ailesi, Başkan Cengiz Ergün’e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.