Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aksu: İş için seyahat eden turist daha fazla harcıyor

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı Ali Can Aksu, iş turizmi için seyahat eden turistin her zaman daha fazla harcama yaptığını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:51
Aksu: İş için seyahat eden turist daha fazla harcıyor

Aksu, “Türkiye’ye 2011 yılında gelen turistin kişi başı harcaması 637 dolar olurken, iş turizmi için gelen turistin harcaması bin 900 dolardı. Günümüzde de iş turizmi için gelen turistin normal turiste oranla 2,5-3 kat daha fazla harcadığı gözlemlenmektedir” dedi. Aksu, turizm sektörünün altın günlerine dönebilmesi için şehir, doğa ve kongre turizmine önem verilmesi tavsiyesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    2. Doğu Guta kan ağlıyor
    3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
    4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
    5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
    6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
    7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
    8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
    9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
    10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
    11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
    12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
    13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
    14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
    15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
    16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
    17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
    18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
    19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
    20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...