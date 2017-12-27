Aksu: İş için seyahat eden turist daha fazla harcıyor

Aksu, “Türkiye’ye 2011 yılında gelen turistin kişi başı harcaması 637 dolar olurken, iş turizmi için gelen turistin harcaması bin 900 dolardı. Günümüzde de iş turizmi için gelen turistin normal turiste oranla 2,5-3 kat daha fazla harcadığı gözlemlenmektedir” dedi. Aksu, turizm sektörünün altın günlerine dönebilmesi için şehir, doğa ve kongre turizmine önem verilmesi tavsiyesinde bulundu.