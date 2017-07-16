Aksoy, İstanbul’daki Adıyamanlılar, 15 Temmuz da İstiklale ve İstikbale Yürüyecek…

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Av. Abdurrahman Dursun Başkanlığında toplanan toplantıya Adıyamanlılar Vakfı Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Komisyon Başkanları ve Adıyaman Dernekler Federasyonuna bağlı yaklaşık 30 Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

15 Temmuz gecesi konulu özel yapılan toplantıda toplantının açılış konuşmanı yapan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, 15 Temmuz destanının 1. Kuruluş yıl dönümü vesilesi ile 15 Temmuz Cumartesi günü bir yıl önce darbe kışkırtmasının ilk kıvılcımın başlandığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki Mitinge katılımın en üst seviyede olması için eş, dost, arkadaş ve komşularına şimdiden gerekli duyuruyu yapmak ve Derneklere bağlı kayıtlı olan bütün üyelerine SMS yolu ile şimdiden duyurmak ve onları bu kutlu davaya sahip çıkmasını sağlamak için azami derecede hassasiyet gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

15 Temmuz ülkemiz için yeni bir destanın adı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy, “15 Temmuz ruhu ile bu kutlu davamız muzaffer kılmak için yine hep birlikte 15 Temmuz gecesi Şehitler köprüsünde olacağız. Yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizi bölmeye ve parçalamaya çalışan emperyalist iç ve dış güçlerine iyi bir mesaj vermek için hep birlikte orda olmamız lazım. İstanbul’daki Adıyamanlı hemşerilerimizin geçen yıl 15 Temmuz’da düşmanlara karşı göstermiş olduğu milli ruh mücadelesinin çok daha fazlasını yine 15 Temmuz Cumartesi günü herkese göstermiş olacağız. Unutmamalıyız ki gün İstiklale ve İstikbale yürüme günüdür” diyerek toplantıya katılan bütün katılımcılara teşekkür etti.

Dursun, “15 Temmuz’daki Miting de Millet ve Hakimiyetin Ne Olduğunu Herkese Göstereceğiz”

Kısa adı ADIFED olan Adıyaman Dernekleri Federasyonu Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise, 15 Temmuz Bayramını diğer milli bayramlara göre farklı bir anlam taşıdığını belirterek, “Çanakkale ve Kurtuluş savaşında düşmanlar belliydi. Ama 15 Temmuz da ülkemizi işgal etmeye çalışanlar bu ülkenin üniformasını taşımakla birlikte bu ülkenin tankını, uçağını, topunu, tüfeğini kullanan Asker kılıklı teröristlerdi. Bunun için 15 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler köprüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı mitingi çok önemseyeceğiz. İstanbul’daki Adıyamanlılar olarak o gece ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, yaşlı, genç, çocuk, kadın ve erkek demeden orada olmaya gayret gösterelim. Gerek telefonlarla ve gerekse SMS yolu ile katılımın iyi olması için hepimiz gece gündüz demeden çalışmalıyız. Ve böylece o gece burada öyle bir mesaj vereceğiz ki, milletin ve hakimiyetinin ne denli olduğunu bütün dünya ya göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Özkartal, “CHP’nin Yanında “Adalet” Kavramı Ne Gezer”

Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi ve bir önceki dönem Başkanı Ömer Özkartal ise CHP’nin “Adalet” yürüyüşü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özkartal, “Gezi olayını yapanlar ve yaptıranlar ile “Adalet” yürüyüşünü yapanlar aynı kişilerdir. Ne acı bir olay ki Cumhuriyet Gazetesi Maltepe’deki Mitingin ardından manşette verdiği “Ümitler Yaşarıyor” başlığı hepimizin yüreğini sızlattığı bir gerçektir. Bu anlaşılıyor ki olaylar farklı olsa da hedef ve gaye ülkemizi parçalanmaya yeltenmektir. Yoksa CHP’nin yanında “Adalet” kavramı ne gezer. Sen kim, Adaleti savunmak kim. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki iç ve dış mihraklarının el birliği ile ülkemize yönelik başlattığı parçalama oyunlardır. Bu hıyanet ve gafletin içerisinde yer alanlar şunu iyi bilsin ki 15 Temmuz ruhu yaşadığı müddetçe bu ülke var olmaya devam edecektir. Bu sinsi planlarla emperyalist güçler asla emellerine ulaşmayacaktır. Madem ki gaye Vatandır eşittir namus, bizde kanımızın son damlasına kadar vatanımızı ve namusumuzu kurtarmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz daki miting, en az yedeğimiz ekmek ve içtiğimiz su kadar önemli olduğunu ve Bütün Adıyamanlı hemşerilerimizin bu konuda duyarlı olacağına inancım tamdır” dedi.

Göksu, “Emperyalist Güçlerin Amacı Ülkemizi Kan Gölüne Çevirmektir”

Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Genel sekreteri Mahmut Göksu ise 15 Temmuz da bu ülkeye karşı darbe yapmaya yeltenenleri haçlı zihniyetine benzetti. Göksu, “Emperyalist ve Siyonizmin tek amacı var o da bu güzelim ülkemizi Suriye, Irak ve Afganistan gibi kan gölüne çevirmektir. Burada mezhep kavgasını çıkarmak için farklı alanlarda her türlü sinsi oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Ancak bunların unuttuğu bir gerçek var ki, bu ülkenin geçmişine ve tarihine bakmadılar. Baksalardı asla cesaret edip böylesi kahpe oyunlara yeltenemeye cesaret edemezlerdi. Çanakkale ruhu ve Kurtuluş savaşı bunun en bariz örnekleridir. 17-25 aralık yargı darbesini beceremeyen Feto terör örgütü 15 Temmuz da hedefinin son vuruşunu gerçekleştirecekti ancak Allaha hamdolsun bu milletin dirayeti ile onların bütün planlarını alt üst ederek dünyaya önemli bir mesaj verdi. İnancım o ki İstanbul’daki Adıyamanlı hemşerilerimiz 15 Temmuz Cumartesi günü Şehitler köprüsündeki mitinge gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” diyerek görüşlerini ifade etti.

Toplantıya katılan Sivil Topluk Kurumuşlarının Temsilcileri ise 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, bu kalkışmayı yapanları naletlediler.

Haber: Abdulkerim SONKAYA