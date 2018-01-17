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Meral Akşener'in 'silahlı eğitim kampı' iddiasında sıcak gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddialarıyla ilgili adliyeye giderek savcılığa bilgi verdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
Meral Akşener'in 'silahlı eğitim kampı' iddiasında sıcak gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bilgi verdi.

"Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasına ilişkin bilgisine başvurulmak üzere Ankara Adliyesine davet edilen Akşener, avukatı ile birlikte geldi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
  1. Meral Akşener
  2. Konya
  3. Tokat
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