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Akşener'in sağ kolu belli oldu! İşte görev dağılımı...

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti’nin başkanlık divanı görev dağılımı belli oldu.

27 Ekim 2017 Cuma 11:36
Akşener'in sağ kolu belli oldu! İşte görev dağılımı...

Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.

Buna göre, Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip, Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:36
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. Başkanlık Divanı
  4. Aytun Çıray
  • Misafir Misafir 1 sa önce
    Bizim kültür ve tarihimizde erkeklerin başında kadın bir lider olmaz....İYİ.. Diriliş ertuğrul ile gündem oldu..Diriliş ertuğrul AK PARTİ ile gunyuzune çıktı
  • EfsaneEfsane1 sa önce
    Yardımcılık çok, icraat yok. ...
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Sende hayır yok ; gösteriş delisi !
  • KelebekKelebek2 sa önce
    Kocasını milletin içinde aşşağılayan insandan kime ne hayır gelir. Terbiyesizler!
  • DelidumrulDelidumrul2 sa önce
    Cık cık cık Doğu Perinçek'e niye görev verilmemiş hem onun alanına giriyorsunuz hem de onu yok sayıyorsunuz bu şık olmamış solun duayeni odur.Sağdan çarklı sil parti bu aslı varken taklide ne gerek.Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün der atasözü
  • Hikmet hikmetHikmet hikmet3 sa önce
    Siyasetci dinisiyasete alet etmemeli, bence dogru yapmis
  • SelahattinSelahattin3 sa önce
    Gerçekten vatana millete hizmet etmek için kurulan bir partiyse büyür gider.Ama birilerine takos olmak için çıkar amaclı kurulduysa dağılır gider
  • hayrihayri3 sa önce
    yine bir aksener haberi... arkadas bikmadinizmi... bunun gibi (agzimizi bozmayalim) hakkinda durmadan haber yapiyorsunuz! kime yariyor... her parti kuran deliyi haber yapacak olursak isimiz var!!! yeter yahu!!! su kadinin yüzünü hergün görmemmi lazim... benim anlamadigim bu aksener neden saadet partisi ile bir parti kurma yoluna gitmedi.. isim olarak bir cok örnekler verebilirim: YKP (yasli keciler partisi)... veya IB (ihtiyarlar birligi)... gibi isimler bence uygundur!
  • TurkoTurko3 sa önce
    Sinan Oğan vardi bi ara o ne oldu la?
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    Bu fetö partisi 6 ayda dağılmazsa, 9 ay da kesin dağılır.
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