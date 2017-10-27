Akşener'in sağ kolu belli oldu! İşte görev dağılımı...
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti’nin başkanlık divanı görev dağılımı belli oldu.27 Ekim 2017 Cuma 11:36
Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.
Buna göre, Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip, Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
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Misafir 1 sa önce Bizim kültür ve tarihimizde erkeklerin başında kadın bir lider olmaz....İYİ.. Diriliş ertuğrul ile gündem oldu..Diriliş ertuğrul AK PARTİ ile gunyuzune çıktı Efsane1 sa önce Yardımcılık çok, icraat yok. ... İsfendiyarHalil Eralp1 sa önce Sende hayır yok ; gösteriş delisi ! Kelebek2 sa önce Kocasını milletin içinde aşşağılayan insandan kime ne hayır gelir. Terbiyesizler! Delidumrul2 sa önce Cık cık cık Doğu Perinçek'e niye görev verilmemiş hem onun alanına giriyorsunuz hem de onu yok sayıyorsunuz bu şık olmamış solun duayeni odur.Sağdan çarklı sil parti bu aslı varken taklide ne gerek.Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün der atasözü Hikmet hikmet3 sa önce Siyasetci dinisiyasete alet etmemeli, bence dogru yapmis Selahattin3 sa önce Gerçekten vatana millete hizmet etmek için kurulan bir partiyse büyür gider.Ama birilerine takos olmak için çıkar amaclı kurulduysa dağılır gider hayri3 sa önce yine bir aksener haberi... arkadas bikmadinizmi... bunun gibi (agzimizi bozmayalim) hakkinda durmadan haber yapiyorsunuz! kime yariyor... her parti kuran deliyi haber yapacak olursak isimiz var!!! yeter yahu!!! su kadinin yüzünü hergün görmemmi lazim... benim anlamadigim bu aksener neden saadet partisi ile bir parti kurma yoluna gitmedi.. isim olarak bir cok örnekler verebilirim: YKP (yasli keciler partisi)... veya IB (ihtiyarlar birligi)... gibi isimler bence uygundur! Turko3 sa önce Sinan Oğan vardi bi ara o ne oldu la? Yunus 163 sa önce Bu fetö partisi 6 ayda dağılmazsa, 9 ay da kesin dağılır.