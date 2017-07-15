Flaş iddia: 'Akşener'in partisine AK Parti'den de katılım olacak'

Bir televizyon programına katılan bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de parti grubu kuracak güce ulaştıklarını söyledi. MHP'den ihraç edilen ve Meral Akşener'in kuracağı partiye katılma kararı alan Okutan, bu konuda 'AK Parti'den de destek gördüklerini' ileri sürdü.

'NET BİR ŞEKİLDE CEVAP VERELİM'

Meral Akşener liderliğinde yeni kurulacak olan parti TBMM'de grup kurabilecek mi şeklindeki soruya yanıt veren Okutan, "Biz net bir şekilde sizin cevabınızı verelim, biz Meclis'te grup kurabileceğiz. Bir taraftan entelektüel, zihinsel alt yapıyı hazırlayıp diğer taraftan teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

Meclis'te AK Partililerin kendisine, 'iyi yoldasınız, devam edin' dediğini öne süren Okutan, Akşener'in kuracağı partinin Meclis grubu oluşturmasına AK Parti'den de destek geleceğini söyledi.

YÜZDE 26 OY ALACAĞIZ

Okutan anketlerde Meral Akşener'in kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 26 olduğunu iddia etti.