Akşener'in partisine 2 yeni isim daha katılacak

MHP'den ihraç edilenMeral Akşener'in kuracağı yeni partiye CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahat Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

İktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı.

Tıp doktoru olan Ahat Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.