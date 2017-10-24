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Akşener'in partisine 2 yeni isim daha katılacak

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski milletvekili Ahat Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

24 Ekim 2017 Salı 10:36
Akşener'in partisine 2 yeni isim daha katılacak

MHP'den ihraç edilenMeral Akşener'in kuracağı yeni partiye CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahat Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

İktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı.

Tıp doktoru olan Ahat Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:36
  1. Meral Akşener
  2. Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz
  • YAŞARYAŞAR52 dk önce
    SİYASİ MEZARLIK OLAN KİŞİLERİ TOPLUYOR ZATEN BU MİLLET NEDEN AKPARTİYE DESTEK OLDU MEFTA KİŞİLERİ UNUTMAYIZ BİZ ZATEN AHAT ANDİCAN GİBİ AYFER YILMAZ GİBİ KİŞİLERİ SİYASİ MEZARLIĞA GÖMMÜŞTÜK ÖLÜDEN HAYAT BEKLİYORLAR ONLAR ZATEN ÖLÜ
  • serdarserdar57 dk önce
    Kimi müesses nizamın bekasını öncelikli görür, kimi ülkesinin ümmetinin bekasını öncelikli görür.Takdir yüce türk milletinin çağdaş eğitimli mandacı olanıyla olmayanıyla
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Ahad Andican karanlık biriydi,cia devşirmesi...Son 20 yıldır ilişkileri incelenmeli.....

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