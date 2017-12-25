Meral Akşener'in partisinden tuhaf yorum: Bu bir genel af
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, dün yayımlanan KHK ile genel af çıkarıldığını öne sürdü.25 Aralık 2017 Pazartesi 17:40
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Suç teşkil edebilecek bir eyleminden ötürü bir kimsenin asla hukuken sorumlu tutulamayacağına dair cezasızlık düzenlemelerinin Anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu" ifade eden Çıray, "Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırı olan KHK'ler konusunda yetkisizlik belirterek varlığını tartışma konusu haline getirdiğini" ileri sürdü.
Çıray, KHK'deki 121. maddede yapılan düzenlemenin "çok ilgi çekici" bulduğunu belirterek, "Bu hüküm hukuk bakımından genel af niteliğindedir. Çünkü bu düzenleme sonucunda kapsama giren suçlar hakkında artık kamu davası açılamaz. Açılmış kamu davaları da düşecektir. Dünkü KHK'yle genel af çıkarılmıştır. Genel affı çıkarma yetkisi sadece TBMM'ye aittir. Meclis tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çıkarılabilir. TBMM dışında hiç kimse, hiçbir nedenle af çıkaramaz. Hiç kimse hiçbir nedenle yargıdan muaf tutulamaz." diye konuştu.
Anayasa Mahkemesinin, "Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek maddeleri tehlikeye düşürüldüğü için daha önce yaptığı gibi yorum hakkını kullanması ve Anayasadaki ilgili maddeleri koruması gerektiğini" vurgulayan Aytun Çıray, gelecekte çıkarılacak bir KHK ile Anayasa Mahkemesinin lağvedilmesi halinde başvurulacak bir kurum kalmayacağını iddia etti.
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Zahir43 dk önce .... fetöçü kadın 15 temmuz gecesi canıyla bu vatanı savunanları mı yargılayacaksın .... Bekir55 dk önce Akit gazetesi bu partiyi ve kripto fetocu kadini haber yapmasin artik bunlardan milletin midesi bulaniyor...... Serhat1 sa önce Bu kadın çok tehlikeli.Allah hakkımızda hayırlısını versin vatanımız ve milletimiz için. Ne ekersen artık onu biçeceksiniz.1 sa önce Bi daha darbeye teşebbüs edilirse sivil ordu hazır,darbeyi aklınızdan dahi geçirmeye kalkmayın pislik fetöcü ler her Türk vatanını seven asker olarak doğar..sömürgeciliğin sonu yakındır. Beto1 sa önce Darbeyi sulandirmak isteyen birisi yine cikti..AK Parti haric sanki bütün siyasi partilere biryerlerden emir gelmis gibi ayni sacmalamayi sözlendiriyorlar.Abdullah Gül de "endiseliymis"..!!!Kilicdaroglu cehepesi yine "ic savasdan" ötmeye basladi(Tezcan!).Hepiniz siyasi bir pisliksiniz ve sehitlerimizden de "SORUMLUSUNUZ" ey hainler!!! Vatandas1 sa önce Yarin reis tartismaya son noktayi koyar hepiniz susar kalirsiniz adam aciklsma yspti 15 temmuzda darbecilere karsi direnen halk magdur edilmesin diye cikarildi bu khk anlama özürlü bunlar M2 sa önce Copluk partisi feto pkk abd ap partisi ....2019 coplugu dogru . Osman19 2 sa önce Fetocu Aksener agzindaki baklayi cikarmis. Fetoculere 'genel af'i Ak parti uzerinden saglamaya calisiyor. Tam bir iblis Sion akli Vatandaş2 sa önce Padişahım ferman çıkarmış nasıl yanlış dersin.Seçim gününe kadar böyle seçimden sonra da böyle.Söz padişahın ferman bizimdir.Konuşmaya hakkınız yok, tez kelleniz vurulur 2019 da akıllı olun Uyaran adam2 sa önce Sulandırıyorlar. Bu alçakların niyeti milletin darbeye direnmesini hazmedemeyip milleti suçlu pozisyonuna sokmak. Kendileri korkudan karılarının Etekleri altına sallandılar. Milletin darbecilere direnişini hazmedemeyip askerleri linç ettiler diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Amaçları Gazileri yargı önüne çıkarıp darbeci Fetöcü askerleri masum ilan etmek. Bu alçaklar o yüzden hiçbir 15 temmuz Gazisini ziyaret etmediler şehit evi ziyaret etmediler. Niyet kötü. Mutlaka hükümetin içinde bu alçaklara siyaseten hadlerini bildirecek konuşmacılara, bunların amaçlarının Hedeflerinin 15 temmuz Gazileri olduğunu anlatacak Ak partili teorisyenlere ihtiyacı var. Herşeyde olduğu gibi geç kalmayın. Hedef Gaziler ve emir veren olarak Erdoğan. Yine uyumayın.