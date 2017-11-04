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Akşener'in partisinden skandal 'Bahçeli' paylaşımı: Tez zamanda helvanı...

İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Bahçeli' paylaşımı büyük tepki çekti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:41
Akşener'in partisinden skandal 'Bahçeli' paylaşımı: Tez zamanda helvanı...

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'nin Kocaeli İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi.

İşte o skandal paylaşım;

 

''ALLAH TEZ ZAMANDA HELVANI YEMEYİ NASİP ETSİN''

İşadamı Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirildi. Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 16:41
  1. Haluk Ulusoy
  2. Devlet Bahçeli
  3. Meral Akşener
  • SüleymanSüleyman47 dk önce
    Bende helvasının yenmesi için dua ederlerdenim.
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