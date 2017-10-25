Akşener'in partisinde dikkat çeken isim
Akşener'in kurduğu İyi Parti'de Yazıcıoğlu suikastında şüpheli olarak anılan dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nın adı da geçiyor.25 Ekim 2017 Çarşamba 13:52
MHP'den ayrılan Meral Akşener yeni kurduğu İyi Parti'yi bugün açıkladı. 200 kurucu üyenin olduğu partide üyeler arasında dikkat çeken isimlerden biri de geçtiğimiz yıl Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olduktan sonra bu yıl emekliye ayrılan Korgeneral Ali Lapanta.
MUHSİN YAZICOĞLU SUİKASTINDA ADI GEÇİYOR
Emekli Korgeneral Lapanta'nın adı 25 Mart 2009'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu'nun dosyasında geçiyor.
O zaman Tuğgeneral rütbesiyle Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta, kendi isteğiyle Adana'dan Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmakla ve çalışmaları engelleyerek enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin ölmesinden sorumlu tutuluyor.
İSMAİL GÜNEŞ'İN EŞİ DE İSYAN ETTİ
Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde olan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta'nın İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti.
Güneş, Twitter sayfasından konuyla ilgili; "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir supheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." ifadelerine yer verdi.
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ali4 sa önce akşener hanım kendini kemale fazla kaptırmış alaettin 7 sa önce YAZICI OĞLUNUN DAVASINIİYİARASTİRDIGINI SANMAM BUNA İNANMIYORUM BU DAVA HEPİNİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKIR BU ARADA ŞUNU DA İLAVE EDERİM Kİ BAŞKANINA LİDERİNE SAHİP OLMAYAN KORUYAMAYAN BİR MİLLETBİR DEVLETOLAMAZ BU MUHALEFET İÇİNDE AYNIİKTİDAR İÇİNDE BİZ KAVGA YAPARIZ AMA YABANCIYA KAPTURMAMALİYİZ ramazan öz8 sa önce bu vatan hainleri harbi mallar. kendilerine parti açıp bütün hainleri toplayacaklar . bizde toplu işlerini bitirecez memleketimiz tertemiz olacak inş necmettin8 sa önce Bu önemli bilgiyi herkese duyurmalı,ve alçakların,nasıl bir araya toplandığını,onlara anlatmalıyız,selâmlar abdo8 sa önce bunların hiç allah korkusu yokmu. bir can için koltuğa talip oluyorlar. Alparslan10718 sa önce Çapulcular,Ocak artıkları,cia enikleri,fetö yavşakları hepsi İ.Partisinde buluşmuşlar....Yağlı kazığa oturtanla,oturanların dayanılmaz işbirliği.....Bazıları acıdan hoşlanır...... isa 8 sa önce ...neden dava açıp etraflıca yazıcıoğlu suikasti araştırılmıyor? herkesin ipliği sorumluların hesap vermesi neden sağlanmıyor. Osman9 sa önce İyi parti olmayacagı belli zaten ne bekliyorsun ki.başındaki her şeyi ifade etmiyormu.? tuğrul9 sa önce Bu asil Millet bunların Siyonist projesi olduğunu, hepsinin şüpheli olduğunu çok iyi biliyor sayın başkan. Alacaklar boylarının ölçülerini... isa memiç9 sa önce İncelendiğinde daha çok şaibeli kişiler çıkar bunlardan.