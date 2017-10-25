Akşener'in partisinde dikkat çeken isim

MHP'den ayrılan Meral Akşener yeni kurduğu İyi Parti'yi bugün açıkladı. 200 kurucu üyenin olduğu partide üyeler arasında dikkat çeken isimlerden biri de geçtiğimiz yıl Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olduktan sonra bu yıl emekliye ayrılan Korgeneral Ali Lapanta.

MUHSİN YAZICOĞLU SUİKASTINDA ADI GEÇİYOR

Emekli Korgeneral Lapanta'nın adı 25 Mart 2009'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu'nun dosyasında geçiyor.

O zaman Tuğgeneral rütbesiyle Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta, kendi isteğiyle Adana'dan Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmakla ve çalışmaları engelleyerek enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin ölmesinden sorumlu tutuluyor.

İSMAİL GÜNEŞ'İN EŞİ DE İSYAN ETTİ

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde olan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta'nın İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti.

Güneş, Twitter sayfasından konuyla ilgili; "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir supheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." ifadelerine yer verdi.



