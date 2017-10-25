Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akşener'in partisinde dikkat çeken isim

Akşener'in kurduğu İyi Parti'de Yazıcıoğlu suikastında şüpheli olarak anılan dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nın adı da geçiyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:52
Akşener'in partisinde dikkat çeken isim

MHP'den ayrılan Meral Akşener yeni kurduğu İyi Parti'yi bugün açıkladı. 200 kurucu üyenin olduğu partide üyeler arasında dikkat çeken isimlerden biri de geçtiğimiz yıl Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olduktan sonra bu yıl emekliye ayrılan Korgeneral Ali Lapanta.

MUHSİN YAZICOĞLU SUİKASTINDA ADI GEÇİYOR

Emekli Korgeneral Lapanta'nın adı 25 Mart 2009'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu'nun dosyasında geçiyor.

O zaman Tuğgeneral rütbesiyle Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta, kendi isteğiyle Adana'dan Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmakla ve çalışmaları engelleyerek enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin ölmesinden sorumlu tutuluyor.

İSMAİL GÜNEŞ'İN EŞİ DE İSYAN ETTİ

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde olan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta'nın İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti.

Güneş, Twitter sayfasından konuyla ilgili; "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir supheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:52
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti
  3. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu
  4. Korgeneral Ali Lapanta
  • aliali4 sa önce
    akşener hanım kendini kemale fazla kaptırmış
  • alaettin alaettin 7 sa önce
    YAZICI OĞLUNUN DAVASINIİYİARASTİRDIGINI SANMAM BUNA İNANMIYORUM BU DAVA HEPİNİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKIR BU ARADA ŞUNU DA İLAVE EDERİM Kİ BAŞKANINA LİDERİNE SAHİP OLMAYAN KORUYAMAYAN BİR MİLLETBİR DEVLETOLAMAZ BU MUHALEFET İÇİNDE AYNIİKTİDAR İÇİNDE BİZ KAVGA YAPARIZ AMA YABANCIYA KAPTURMAMALİYİZ
  • ramazan özramazan öz8 sa önce
    bu vatan hainleri harbi mallar. kendilerine parti açıp bütün hainleri toplayacaklar . bizde toplu işlerini bitirecez memleketimiz tertemiz olacak inş
  • necmettinnecmettin8 sa önce
    Bu önemli bilgiyi herkese duyurmalı,ve alçakların,nasıl bir araya toplandığını,onlara anlatmalıyız,selâmlar
  • abdoabdo8 sa önce
    bunların hiç allah korkusu yokmu. bir can için koltuğa talip oluyorlar.
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Çapulcular,Ocak artıkları,cia enikleri,fetö yavşakları hepsi İ.Partisinde buluşmuşlar....Yağlı kazığa oturtanla,oturanların dayanılmaz işbirliği.....Bazıları acıdan hoşlanır......
  • isa isa 8 sa önce
    ...neden dava açıp etraflıca yazıcıoğlu suikasti araştırılmıyor? herkesin ipliği sorumluların hesap vermesi neden sağlanmıyor.
  • OsmanOsman9 sa önce
    İyi parti olmayacagı belli zaten ne bekliyorsun ki.başındaki her şeyi ifade etmiyormu.?
  • tuğrultuğrul9 sa önce
    Bu asil Millet bunların Siyonist projesi olduğunu, hepsinin şüpheli olduğunu çok iyi biliyor sayın başkan. Alacaklar boylarının ölçülerini...
  • isa memiçisa memiç9 sa önce
    İncelendiğinde daha çok şaibeli kişiler çıkar bunlardan.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
  1. Trakya'daki selin ardından..
  2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
  3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
  4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
  5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
  6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
  7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
  8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
  10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
  11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
  12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
  13. Real Madrid'den Elazığ'a!
  14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
  15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
  16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
  17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
  19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
  20. HSK'da 3 isim görevden alındı
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?