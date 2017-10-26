Akşener'in partisi patent engeline takıldı
FETÖ destekli Meral Akşener’in bugün İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verdiği ‘İYİ Parti’nin sloganı patent engeline takıldı.26 Ekim 2017 Perşembe 01:06
FETÖ destekli Meral Akşener’in bir süre önce belirleyip tanıtım sürecinde görsellerini kullandığı partisinin “İYİ Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek” şeklindeki sloganına Bursa’dan itiraz geldi.
Slogan ve görsellerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen 2014 yerel seçimlerinin AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin bu sloganın patentinin kendisine ait olduğunu, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını belirtti.
"İYİ GELECEK"
Esgin, yaptığı açıklamada, “Daha önce bu sloganı kullanmaya çalışan Türkiye'ye mal olmuş iki ticari firmanın ticari faaliyetlerinde kullanım hakkı ile ilgili itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Firmalardan biride benzer bir sloganı kullandığı için ona da itiraz ettik o itiraz süreci henüz sonuçlanmadı. Fakat şu kesin ki; 2015 yılında patentinin aldığımız “İyi Gelecek” sloganı siyasi bir amaçla, siyasi bir yapı tarafından kesinlikle kullanılamaz. Bununla ilgili itiraz sürecini başlattık. Sloganın telif hakları benim adıma tescilli olduğu için bundan doğan bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım” dedi.
İYİ PARTİ PATENT BAŞVURUSUNU DÜN YAPMIŞ
Esgin, avukatlarının İYİ Parti avukatlarına ihtar göndererek sloganın tescilli olduğunu ve bu nedenle kullanılamayacağını belirtmesiyle başladığını, İYİ Parti sloganı kullanmaya devam ederse dava aşamasına geçeceklerini dile getirdi. Öte yandan İYİ Parti’nin ise kullandığı sloganla alakalı patent başvurusunu dün yaptığı öğrenildi.
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cccihaddd58 dk önce Diriliş Ertuğrul dizisinde oba 'nin sancagi IYI yani kayı. Bunlarda İYİ , diyerek aslında her hafta reyting rekorları kıran dizi bunlar in her hafta propagandasını yapacak izleyicinin bilinç altına iyi yerlestirecekler. Bunlar burdan kendilerine pay çıkaracaklar en kısa sürede dizide kayı boyunun ileri uç beyligi olarak yeni sancağını senarist yönetmen değiştirmeli bu abd sultasının usaklarina prim verilmemeli Ali2 sa önce Yurtta sulh partisi kuracak sandım darbeden õnce mitinglerde sõyleyip duruyordu ama ne hikmetse darbecilerle yurtta sulh konseyi kurmuştu bu nine 15 temuzdan sonra her şey iyi olacak diyordu darbe olacağını biliyordu şimdi de iyiparti kurarak dalgasını geçiyor aklınca nine yakında fetonun yanına kaçar iyi bir ikili olurlar Fatih 14612 sa önce Yeni kurulan partinin adını İYİP diye okuyacağız. İtibar yok. Yavuz 15172 sa önce Arkadaşlar, bu partinin adını, onların yazdığı gibi okumayacağız değil mi? Yeni kurulan çöp partinin adı; İYİP'tir. İYİP diye okuyacağız. Bu fetö partisine itibar sağlayacak. Söylemlerden uzak duracağız. İYİP, bizim için yok hükmündedir, yani ÇÖP' tür. ihsan2 sa önce zaten fetö projesi meral bunladan hayır gelmez partilerinede ihanet ettiler Türkoğlu3 sa önce ne güldüm be kardeşim. st.peter bazikalisiymiş. bekir3 sa önce Bu fetonun partisini ve bu fetocu kripto kadını 2019 a kadar parlatın bakalım. 2019 seçimlerinden sonra tası tarağı toplayıp dükkanı kapatacaksınız bunu yazın bir kenara....... Bu da mı tesadüf?4 sa önce Meral Akşenerin partisinin, logosunun, vatikan’da bulunan st.Peter’s bazilikasıile aynı olduğu, hatta ölçülerinin bile orantılı olduğu ortaya çıkmış.Buyur burdan yak. vatanim ve milletim4 sa önce Ben atalarimin semboLunu hainlerin sembolu haline getirtmem!Kendinize baska bir sembol bulun; mesale tek goz, mala, cekic, koseli yildiz! Maho ağa5 sa önce Oyuna dikkat !!! İYİ kelimesini "IYI " güneş logosu da daha "Pliska Rozeti" olacak. "Osmanlı yeniden doğuyor" diyerek, oy avcılığı yapacaklar.