Akşener'in MHP rozeti tartışmalara neden oldu

28 Ocak 2018’de İyi Parti Samsun İl Başkanlığı'nı açmak için Samsun’a gelecek olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun programının duyurulması için hazırlanan görsel afişlerde Akşener’in ceketindeki MHP rozeti dikkat çekti.

Gözden kaçan MHP rozeti, Meral Akşener’in yeniden MHP’ye döneceği yönünde yorumlara sebep oldu.

Akşener’in MHP rozetli afişleri, hatanın fark edilmesinin ardından sosyal medyadan kaldırılarak yerine İyi Parti rozeti takılmış Akşener afişleri paylaşıldı.