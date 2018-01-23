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Akşener'in MHP rozeti tartışmalara neden oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun programı için bir tanıtım afişi hazırlandı. Hazırlanan afişte Akşener'in elbisesinde İyi Parti'nin değil, MHP'nin rozeti kullanıldı. Hatanın fark edilmesinin ardından yayınlanan yeni afişlerde, Akşener'in elbisesinde amatör bir İyi Parti rozeti montajı vardı.

23 Ocak 2018 Salı 16:18
Akşener'in MHP rozeti tartışmalara neden oldu

28 Ocak 2018’de İyi Parti Samsun İl Başkanlığı'nı açmak için Samsun’a gelecek olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun programının duyurulması için hazırlanan görsel afişlerde Akşener’in ceketindeki MHP rozeti dikkat çekti.

Gözden kaçan MHP rozeti, Meral Akşener’in yeniden MHP’ye döneceği yönünde yorumlara sebep oldu.

Akşener’in MHP rozetli afişleri, hatanın fark edilmesinin ardından sosyal medyadan kaldırılarak yerine İyi Parti rozeti takılmış Akşener afişleri paylaşıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi14 dk önce
    Montajlama guzel cikmis resmin ama icin bozuk tip sana iktidar vermez sen mhp rozeti degil fetö 1 dolar rozeti taksin
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