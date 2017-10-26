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Akşener'in İP'ine ilk şok! Yasaklanacak mı?

Meral Akşener'in kurduğu 'İYİ' partinin isminde kullanılan karakterler Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan maddeyle beraber tartışma konusu oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 17:12
Akşener'in İP'ine ilk şok! Yasaklanacak mı?

Meral Akşener öncülüğünde kurulan partinin ismi (İYİ) Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağıyla büyük bir benzerlik gösteriyor.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96/1 maddesinde yer alan isim ve logolarla ilgili yasaklarda 'Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz' ibaresi yer alıyor.

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. (2) [(2) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve benzeri işaretleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde” ibaresi eklenmiştir.]

YASAKLANACAK MI?

Ortaya çıkan bu benzerlik ve kanunda yer alan madde sonrası bu durumla ilgili nasıl bir süreç izleneceği ve partiyle ilgili herhangi bir hukuki işlem yapılıp yapılmayacağI merak konusu oldu.

İLK HAMLE ONLARDAN GELDİ

Eskişehir Kayı Boyu Derneği, Meral Akşener'in kuruluşunu açıkladığı Yeni Parti'nin Kayı Boyu'nu temsil eden eski Türkçe'de 'Tamga' olarak nitelendirilen işaretini kullanmasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Kazım Duman, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:12
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti
  • MüslümanMüslüman2 sa önce
    aynen yasaklanmalı ben bu amblemi artık istesem de kullanamam. ne güzel kayı boyu simgesi ama şimdi fetöcü damgası yeme olasılığım var derhal yasaklanmalı.
  • mustafamustafa5 sa önce
    Arkadaşlar bakin ben de hukumeti destekliyorum ama bir parti kurulmuşsa da bunu da hazmedebilecek demokratik olgunluga sahibim. Seksen milyon turkiye vatandasi herkesin parti kurmaya ve ulkeyi yonetmeye hakkı vardir. Biz yönetmeye talip olan herkesi hain terörist ilan edemeyiz. Lutfen normale dönelim. Demokrasi bu degil.
  • hercaihercai5 sa önce
    Evet yasaklansin, bu amblemi bende devamli kullaniyorum!
  • Avini Avini 5 sa önce
    Kültürel miras/ herhangi bir partinin sembol olamaz / bu hırsız partide olsayasaklanmalıdır
  • Osman Osman 5 sa önce
    FGP .olsun daha acık ve net herkes bilir .
  • Kılıç TartaroğluKılıç Tartaroğlu5 sa önce
    Pensilvanya Partisi PP
  • hakanhakan5 sa önce
    Yasa açıkça yasaklamış.Dakika 1 gol 1. Daha kuruluş aşamasında yasaya aykırı şekilde uygulama yapmışlar.
  • HanzoHanzo5 sa önce
    PipIYI parti olur anca bunlardan
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