Akşener’in İP’inde şaibeli isimler

BURAK BATTAL / İSTANBUL - Muhsin Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterinin arama çalışmalarında büyük ihmal ve kusuru bulunan ayrıca arama çalışmaları sırasında arama ekiplerini yanlış yönlendiren, “Muhsin Başkanı bulmamak için elinden geleni yapan komutan” olarak tanınan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta ile Gazetemiz Akit’in İstanbul merkez binasına saldırıyı organize edip, FETÖ’den hakkında dava açılan eski MHP Fatih İlçe Başkanı Ali Dinçer Çolak’ın da isminin kurucular arasında yer alması dikkat çekti.

YAZICIOĞLU SUİKASTINDA ADI GEÇİYOR

Meral Akşener’in dün kurduğu partinin kurucu üyelerinden olan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta’nın adı 25 Mart 2009’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu’nun dosyasında geçiyor. O dönem Adana’da görevli olmasına rağmen kendi isteğiyle Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılarak çalışmaları engelleyip enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin vefat etmelerinin sorumlularından olduğu iddia ediliyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta’nın Akşener’in partisi İP’nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti. Güneş, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Yazıcıoğlu suikastinde 8 yıldır şüpheli olarak adı geçen Ali Lapanta hiç mi duymadınız? İyi parti olayım derken kötü başlamışsınız yola” ifadelerine yer verdi.

AKİT’E SALDIRAN FETÖ ZANLISI AKŞENER’İN EKİBİNDE

14 Ocak 2015’te 50 kişilik bir grupla birlikte gazetemiz Akit’in İstanbul’da bulunan merkez binasına yönelik alçak saldırıyı tertipleyen ve iki personelimizin yaralanmasına neden olan dönemin MHP Fatih İlçe Başkanı Ali Dinçer Çolak’ın Meral Akşener’in dün kurduğu partinin kurucu üyeleri arasında yer alması dikkat çekti. Bir dönem MHP Fatih İlçe Başkanlığı yapan Çolak, MHP Genel Merkezi’nin kararıyla 20 Şubat 2016’da Fatih İlçe Başkanlığı görevinden alındı. MHP’nin Fatih teşkilatından uzaklaştırdığı Çolak hakkındaki “FETÖ” söylentileri, kısa süre içerisinde somutlaştı. Akit saldırganı Çolak’ın adı, FETÖ soruşturmasına karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “FETÖ/ PDY örgütünün mevcut siyasi yapıya sızma girişiminde bulunduğu” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 36 kişi arasında yer alan Ali Dinçer Çolak hakkında 3 kez adli işlem yapıldı.

MHP, FETÖ’CÜ DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

26 Eylül 2017’de yayınlanan “Akit’e saldıran o provokatör FETÖ zanlısı çıktı” haberimiz kapsamında irtibata geçtiğimiz Çolak, hakkında FETÖ soruşturması olduğunu kabul etmişti. Çolak ayrıca, “Davam devam ediyor, yargılanıyorum. Firar ettim, yakalandım, gözaltında ifade verdim. Hakkımda MHP Genel Merkezi de ‘FETÖ’cüdür’ diye suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullanmıştı.