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Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı

Tokat'ta AK Parti, CHP, MHP ve DSP il başkanları, ”Konya ve Tokat’ta silahlı eğitim kampları kuruldu” diye açıklama yapan Meral Akşener’e tepki gösterdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Tokat ve Konya’da sivil silahlı eğitim kampları kurulduğu yönünde yaptığı açıklamalar Tokatlıları kızdırdı. Tokat Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden siyasi parti il yöneticileri, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat: "Tokatımız ve milletimizin adına insanların önüne düşmüş, liderlik iddiasında bulunan insanların, bir siyasi parti genel başkanının varsayımlarla, duyumlarla bunu da medya aracılığıyla tüm insanlarımızın duyacağı göreceği şeklide paylaşımları son derece yanlış tutumdur. Eğer somut bir bilgi varsa bunu gerekli makam ve mercilerle paylaşılması halinde devletimiz birimleri de yapılacak ney varsa yaparlar diye düşünüyorum."

CHP İl Başkanı Feramuz Şahin: "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasında Tokat’ın isminin geçmesini kabullenmek mümkün değildir. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçidir. Bu konu ile ilgili elinde bir veri, bir kanıt varsa bunu mutlaka ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu kentte yaşayan bir yurttaş, siyasetçi olarak kendi kentimizin isminin bu şartlarda alınmasını çok doğru bulmuyorum. Bunu kabullenmenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum."

’ÜZÜCÜ VE ANLAMSIZ’

MHP İl Başkanı Onur Çalışkan: "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener güzel memleketimiz Tokat hakkında ve Konya’da silahlı yaşa dışı eğitim kamplarının olduğunu iddia etmiştir. Böyle bir iddianın son zamanda ortaya atılmasını üzücü ve anlamsız olarak değerlendiriyorum. Zira güzel memleketimiz Tokat, devletin bırakın askerini-polisini, bekçisini dahi devlet olarak görüp nezakette, saygıda sıkıntı çıkarmayıp, nezaketsizlik etmeyecek kadar inceliğe sahiptir."

DSP İl Başkanı Hüseyin Alpay: "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ortaya attığı ve ilimizin kötü bir imaj ile ülke gündemine getirdiği açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu özellikle ifade etmek isterim. Şunu herkes, en başta da Sayın Akşener bilmelidir ki; Tokatlılar hukukun dışına çıkmaz, Tokat’tan asi de çıkmaz, hain de çıkmaz. Tokatlı her şartta devletinin yanındadır ve yanında olmaya, hukukun içerisinde kalarak devam edecektir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, son dönemlerde uzun namlulu silahlarla bazı kişilerin ortalıkta dolaştığını iddia ederek "Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var" demişti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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