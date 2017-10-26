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Akşener’e öneri: ‘Üçüncü köprüyü yıkacağız’ deyin de ilginçlik olsun

Önceki gün parti programı açıklayan Meral Akşener’e ilginç bir öneri geldi.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:11
Akşener’e öneri: ‘Üçüncü köprüyü yıkacağız’ deyin de ilginçlik olsun

Geçtiğimiz gün parti programını açıklayan Meral Akşener’e sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’tan ilginç bir tavsiye geldi. Gündemde istediği edinemeyen Akşener’e Ardıç bakın hangi öneride bulundu:

İyi parti maşallah, işsiz kalmış gazetecilere kucak açıyor...

Bir kenara yazalım da, hani günün birinde bir sakata gelirsek(!)...

İyi partinin iyi programına baktık.

Kayda değer bir şey göremedik.

Meral Hanım iyi milliyetçi... Bölücülerle, özellikle de PKK ile mücadeleye devam edecek.

Eee, Tayyip Erdoğan farklı bir şey mi yapıyor?

Devlet Bahçeli farklı bir şey mi söylüyor?

"Hazır" savaşan dururken niçin "müstakbel savaşacağa" oy verelim?

Ülkücü olsak, niçin MHP dururken "en bir hakiki öz çakmasına" meyil edelim?

Partinin sloganı "Türkiye iyi olacak"...

Eee, "kötü olsun" diyen mi var?

Anayasa'nın ilk dört maddesinde yer alan "bölünmez bütünlük, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini" esas alacakmış...

Yepyeni bir yaklaşım vallahi, daha önce hiç duymamıştık! Ne kadar farklı...

Parti, "Türkiye Cumhuriyeti'ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı, böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir"miş...

Tayyip Erdoğan'ın düşüncelerini "aynen" mi kopyaladınız, insan çakılmasın diye azıcık değiştirir yahu!

Başka?

İktisat politikası? Yok.

Eğitim politikası? Yok.

Bayındırlık politikası? Yok.

Enerji politikası? Yok.

Sanayi politikası? Yok.

Tarım politikası? Yok.

Kılıçdaroğlu bile çakma bir ambalaj sanayii kenti kuruyordu, siz bir şey kurmayacak mısınız?

Bari "üçüncü köprüyü yıkacağız" deyin de ilginçlik olsun...

Ya da CHP ile anlaşıp yeşil alan yaparsınız, belki tarıma açarsınız (Gürsel Tekin bu yönde bir kanun teklifi vermişti...)

Tövbe, var tabii, var... İyi teklifler var...

Meral Hanım seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesini istiyor.

Bunu nasıl okuyalım?

"Vallahi helal olsun, ne demokrat kadın" diye mi okuyalım?

Yoksa, "ben nasıl olsa yüzde 5'ten fazla oy toplayamam, şu barajı yarı yarıya düşürün de bari meclise girebilelim" diye mi okuyalım?

Meral Hanım, bu partiyi niçin kurdun?

"Kurmasaydım politikada yok olacaktım, Emine Ülker Tarhan'a dönecektim" de, anlayayım.

"Devlet Bahçeli'den intikam almak için" de, canımı ye.

Tamam, parlamenter sisteme dönülecek, ayrıca OHAL kalkacak, Fetöcüler bırakılacak, orasını anladık da...

Oncağızı CHP de söylüyor!

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:11
  1. meral akşener
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