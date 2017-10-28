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Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'ye en çok oy CHP'den gidecek.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?

Kanlı darbe girişiminden önce sürekli "Başbakan olacağım" diyen Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra Cumhurbaşkanı olacağını iddia etmeye başladı.

Akşener'le ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Ekonomi Araştırma, kamuoyunun nabzını tuttu.

CHP BÖLÜNDÜ

Hangi partiden Meral Akşener'e ne kadar oy gideceğini araştıran şirketin verilerine göre; İYİ Parti'ye en çok CHP'den oy gidicek. CHP'lilerin yüzde 47,7'si Akşener'e oy verebileceğini ifade etti.


AK PARTİ'DEN OY YOK

AK Parti'den Akşener'e oy kayması ise yok denecek kadar az. AK Partililerin yüzde 83,5'i İYİ Parti'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
  1. Merak Akşener
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. En İyi Pazarlama Kampanyası
  • ErolErol32 dk önce
    Bu kariya anca avrupadan ve abd emir alanlar oyverir birde onun cahil yandaslari
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