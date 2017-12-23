Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz 2018'de...
Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için uçakla Sivas’a geldi.23 Aralık 2017 Cumartesi 21:39
Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için uçakla Sivas’a geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Akşener daha sonra tarihi Sivas Kongresi’nin yapıldığı Kongre Müzesi’ni ziyaret etti. Akşener burada, Milli Mücadele döneminde kurulan İrade-i Milliye Gazetesi’nin basıldığı matbaa önünde poz verdi. Çıkışta tarihi binanın merdivenlerinde kısa bir açıklama yapan Akşener, şöyle konuştu:
"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2019’A KALMAZ"
İl teşkilatı önündeki açılış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu:
"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan’ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018’de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı? Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var."
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Resül kara27 dk önce Bilgileri fetö itinden aldın herhalde kancık fetö daha önce 15 temmuzda başbakan olacağını söylüyor dun batının itleri GÜN 29 dk önce Cenabı Allah, Reisi ve memleketimizi korusun. Faruk35 dk önce Feto projesi seni Barajda bogulacaksin. ...Bu kadının arkasından gidenler de hüsrana uğrayacak. Ancak çok sevdiğiniz chp size destek verir ise orasını bilmemHer seçime katılan kendinin iktadar olacağını ,cumhurbaşkanı olacağını zannediyor. Züğürt tesellisiyle hem kendilerini hem seçmeni kandırıyor. vatandas35 dk önce madimak oteli yakarak yapmis oldugunu gibi yeni bir provakasyonmu yapacaksiniz sivasta ozellikkemi secip yapiyorsunuz Diyarbakırlı1 sa önce Öngörünü kendine sakla böyle safsatalarla gündemi meşgul etme.FETÖ aktristi Mehmet1 sa önce Bunlar kamuoyuna aptal zannediyorlar bu bayanın niçin piyasaya Sürüldüğünü bütün Türkiye biliyor dikkat ederseniz bu sefer ihtiyatlı konuşuyor daha önce başbakan olacağım dediği gibi konuşmuyor bu bilgi değil bir öngörü diyor tabi kulağına yine bir şeylerüflenmiş aslında üstü kapalı konuşuyor göreceğiz sizi Dirilis1 sa önce 6 ay sonra basbakan olacagim diyordu darbe oldu bu kadin kesin gene biseyler karistiriyor dikkat Kızıl Elma1 sa önce Ey Meral hanım şu ahmaklığı bırak. ABD ve FETÖ nündolduruşuna gelme.Bu hain devlet ve satılmış işbirlikçileri bu ülkede darbe yaptılar. Bir sürü masumu şehit ettiler.Binlercesinide yaraladılar. Bunlar gözünün önünde yaşanmışken sen nasıl olurda bu kansızları savunursun.Sen ya ferasetini yitirdin yada bu memlekete bilerek hainlik ediyorsun. Bak dün seni ve hükümetini yağlı kazıkla tehdit eden 28 Şubatçılar bugün ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlar. Sen Tayyip beyin değil elini ayaklarını öpmen gerekir. Yoksa sendeABD de ki şarlatan gibi 28 Şubatcılarla arka planda kol kola iş mi tutuyordun. Yazık sana çok yazık ALP1 sa önce T C . REİSİ VATANIN MENFAATLERİ DOĞRUSUNDA KARAR ALIR,YARIN HAVA GÜNEŞLİ OLABİLİR. VARSAYIM. OLA DA OLMAYADA BİLİR. M1 sa önce Copluklerin partisi iyi parti cop arapasi hazir 2019 da.