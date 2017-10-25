Akşener’den önce davrandılar… Başka bir parti daha kuruldu... Dikkat çeken logo
Eski CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Zeynep Göksu, Meral Akşener'den önce davrandı, 2017'nin ilk partisini dün kurdu.25 Ekim 2017 Çarşamba 10:08
Eğitimci ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi'ni 3 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.
"Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi" olacak diyen Göksu iddialı da, "Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi.
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ayhankorkmaz10 sa önce Kafayı bulmuş, parti kurmuş. Ne çekti acaba. Atkn10 sa önce Meralin de bunun da logosu güneş. Bana birşeyi hatırlatıyor güneş sembolü. Hadi.meral birséyler alırda buna.kendinden başka kim.oy verir. hülya10 sa önce bizim de boş laflara karnımız tok.anlayana. Erdoğan 11 sa önce Recep ivedik 5 den daha komik bir film GhostiGer11 sa önce Yeni parti kuruyorum gaza geldim %99 oy alıp önce iktidar sonra devlet başkanı olacağım. %1 oy kaybını yanlış oy kullananlara verdim. Ustakilsiz11 sa önce Emine ulker tarhan vardi bi ara oarti kurmustu. Onunda logosu gunes gibi biseydi. Meralinki de oyle. Bu da. Bu ne gunes sevdasi boyle anlamadim. Ucude bayan bu arada..bi is donuyo ya hayirdir... Turgay Osmanli12 sa önce Bende parti kurdum 2019'da da iktidarım. Ne kadar kolaymış yahu! saddi12 sa önce zeka, üretilebilir bir şey midir? Üretimi yapılsa iyi olurdu. mevlüt12 sa önce ulan hiç gülesim de yoktu be....afiyet olsun....boş laflara karnımız tok...yine bir şeytani oyun.... Urfalı 12 sa önce Siyaset söylediğini kendisi bile inanmayan bir kişiliğe dönüştürüyor boş laflara karnımız yok.vesselam