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Akşener’den önce davrandılar… Başka bir parti daha kuruldu... Dikkat çeken logo

Eski CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Zeynep Göksu, Meral Akşener'den önce davrandı, 2017'nin ilk partisini dün kurdu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:08
Akşener’den önce davrandılar… Başka bir parti daha kuruldu... Dikkat çeken logo

Eğitimci ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi'ni 3 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.

"Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi" olacak diyen Göksu iddialı da, "Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:08
  1. meral akşener
  2. logo
  • ayhankorkmazayhankorkmaz10 sa önce
    Kafayı bulmuş, parti kurmuş. Ne çekti acaba.
  • AtknAtkn10 sa önce
    Meralin de bunun da logosu güneş. Bana birşeyi hatırlatıyor güneş sembolü. Hadi.meral birséyler alırda buna.kendinden başka kim.oy verir.
  • hülyahülya10 sa önce
    bizim de boş laflara karnımız tok.anlayana.
  • Erdoğan Erdoğan 11 sa önce
    Recep ivedik 5 den daha komik bir film
  • GhostiGerGhostiGer11 sa önce
    Yeni parti kuruyorum gaza geldim %99 oy alıp önce iktidar sonra devlet başkanı olacağım. %1 oy kaybını yanlış oy kullananlara verdim.
  • UstakilsizUstakilsiz11 sa önce
    Emine ulker tarhan vardi bi ara oarti kurmustu. Onunda logosu gunes gibi biseydi. Meralinki de oyle. Bu da. Bu ne gunes sevdasi boyle anlamadim. Ucude bayan bu arada..bi is donuyo ya hayirdir...
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli12 sa önce
    Bende parti kurdum 2019'da da iktidarım. Ne kadar kolaymış yahu!
  • saddisaddi12 sa önce
    zeka, üretilebilir bir şey midir? Üretimi yapılsa iyi olurdu.
  • mevlütmevlüt12 sa önce
    ulan hiç gülesim de yoktu be....afiyet olsun....boş laflara karnımız tok...yine bir şeytani oyun....
  • Urfalı Urfalı 12 sa önce
    Siyaset söylediğini kendisi bile inanmayan bir kişiliğe dönüştürüyor boş laflara karnımız yok.vesselam
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