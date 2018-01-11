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Akşener’den ittifak açıklaması… ‘Saadet Partisi ve…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ile ilgili olarak "Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle yan yana gelmeyi düşünürüz” dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:20
Akşener’den ittifak açıklaması… ‘Saadet Partisi ve…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale ve Çankırı'da konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olacağını vurgulayarak, "İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İYİ Parti böyle gidecek. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KermKerm56 dk önce
    Her gün ayrı konuşuyorsunuz.Kılıçdaroğlunun rahle-i tedrisatından mı geçtiniz yoksa?
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