Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akşener'den Erdoğan'la ilgili beyin yakan açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik sözlerini değerlendirdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:18
Akşener'den Erdoğan'la ilgili beyin yakan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu’nda, Boğaziçi Üniversitesi'ni, “Yerli ve milli değerlere dayanmıyor'' sözleriyle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin yankısı hala devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, bu konu hakkında beyin yakan bir açıklamada bulundu. Ayrıca "çemkirme" kelimesini kullanarak çirkin bir ifadede bulundu.

''ÇEMKİRMENİN ARDINDAN DAVUTOĞLU'NA KIZGINLIK VAR''

"Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiten mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı'' diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: "O çemkirmenin ardından Davutoğlu'na olan kızgınlık var."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Yunus 16Yunus 1616 dk önce
    Bak kadın, İslam dan gelen ahlakım var. Küfür edemem, argo konuşmam, hakaret etmem. Ben sana ne diyeyim.Türkiye Cumhuriyeti nin başına konuşurken dikkat et! Öyle abuk subuk konuşamazsın! Kadınsan kadınlığını bil. 28 ŞUBAT da yağlı kazık dediler onlardan bile şikayet çi olmadın. Korkaklardan Lider olmaz! Kimin adamısın! Kimin adına susuyor, kimin adına konuşuyorsun?
  • HÜSEYİN KESERHÜSEYİN KESER24 dk önce
    FETODAN KASETLİLER UTANMADAN ETRAFA PİSLİĞİNİ SAÇMAYA ÇALIŞIYOR. KENDİ PİSLİĞİNDE BOĞUL İNŞALLAH.
  • Sinan70Sinan7026 dk önce
    Akit niye hergün bir şekilde bu kadını manşet yapıyorsun neden?
  • bekirbekir32 dk önce
    Zavallı kadın ne yapsa olmuyor,hamuru fetoş olduğu için maya tutmuyor. 2019 dan sonra dükkanı kapatıp evine dönecek evinde kocasına bağırmaya devam etsin.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz34 dk önce
    Yollar iyi araba da ariza sofor ehliyetsiz
  • MilletMillet37 dk önce
    İşte tam bir mankurt!Bizim babaanne zanettiğimiz ve fakat dede olduğunu söyleyen birinden böyle bir yorum bekliyorduk
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rus üssünü vuran İHA'lar!
  1. Rus üssünü vuran İHA'lar!
  2. Puigdemont koltuğunu geri alacak
  3. Özgür Özel: Fotoğrafı görünce içim..
  4. Galatasaray, Hagi'nin takımıyla..
  5. Başbakan'la gazeteciler arasında..
  6. ABD Büyükelçiliği'nde bomba alarmı
  7. Kamyonetten düşen panolar dehşet..
  8. Teknosa’ya tüketicilerden iki ödül..
  9. Yasin’den taraftara şampiyonluk sözü
  10. Rus Donanması Ege'de kaza yaptı!
  11. Altay tankında flaş gelişme! Tarih..
  12. İncirlik üssündeki korkunç iddia ile..
  13. Sağlıklı kemikler için gerekli olan 7..
  14. Türkiye, Davos'un pabucunu dama atacak
  15. Nokia’nın yeni sağlık ürünü uykunuzu..
  16. Casper VIA ailesi 2018’e damgasını..
  17. İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin..
  18. Amerika basını yazdı! 'Trump 5 ülkeyi..
  19. Avcılığın sonu hep hüsran olmuştur
  20. Uludağ için müthiş plan: 2019'da..
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
'Türkler için zamanı geldi'
'Türkler için zamanı geldi'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!