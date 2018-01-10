Akşener'den Erdoğan'la ilgili beyin yakan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu’nda, Boğaziçi Üniversitesi'ni, “Yerli ve milli değerlere dayanmıyor'' sözleriyle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin yankısı hala devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, bu konu hakkında beyin yakan bir açıklamada bulundu. Ayrıca "çemkirme" kelimesini kullanarak çirkin bir ifadede bulundu.

''ÇEMKİRMENİN ARDINDAN DAVUTOĞLU'NA KIZGINLIK VAR''

"Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiten mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı'' diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: "O çemkirmenin ardından Davutoğlu'na olan kızgınlık var."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.