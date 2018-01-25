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Akşener: Zeytin Dalı harekâtını sonuna kadar destekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı harekâtının siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ordumuz bir müdahale için Afrin’de. Biz Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz yanındayız, Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi; çok konuşmayacaksınız. İkincisi; askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü; her türlü desteği vereceksiniz. Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni hem Türkiye'yi kurtarıyor" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:26
Akşener: Zeytin Dalı harekâtını sonuna kadar destekliyoruz

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışı için kente geldi. Meral Akşener, ilk olarak merhum iş adamı İzzet Baysal’ın mezarını ziyaret etti. Akşener daha sonra parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasında, Afrin harekâtını sonuna kadar desteklediğini belirterek, “Ordumuz bir müdahale için Afrin’de. Biz Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz yanındayız, desteğiyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimizi, Peygamberimize komşu kılsın. Allah, şehitlerimizin anne ve babalarına sabır versin. Kınalı kuzularımıza hiçbir zayiat vermeden, tırnaklarının ucu kırılmadan başarıyla, zaferle ülkemize geri dönmelerini nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Tüm siyasi farklılıklara rağmen milletimizin ordusuna yanında olduğumuzu göstermeliyiz. 15 Temmuz sonrasında milli beraberliğin sağlandığını, milletimizin her zor zamandaki gibi ferasetini koruyarak beraber olduğunu gördüğümüze göre, bizi yönetenlerin görevi, ergenler gibi, ergen tripleri gibi çemkirmek yerine bu milli beraberlik ruhunu yaşatmaktır. Dolayısı ile ordumuzun muzaffer olması için biz iktidara ne yapması gerektiğini söylemekle yükümlüyüz ” diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Takiyye yapmadığı ne malum, kılavuzu belli çünkü.
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