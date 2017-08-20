Akşener yeni parti için tarih verdi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in ismi bir süredir yeni kuracağı parti ile ilgili gündemden düşmüyor. MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür'ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen Sünnet düğününe katılan Akşener, burada gazetecilerin soruları üzerine partinin kuruluş tarihi ile ilgili bilgi verdi.

YENİ PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları DHA muhabirinin soruları üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.