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Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış

Yeni parti hazırlıklarıyla ilgili konuşan Ümit Özdağ, Samsun'un önemine değinerek, Ekim'de buradan yola çıkacaklarını söyledi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:23
Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış

Samsun'un Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özdağ, "Birleştirici ve onarıcı bir siyasi heyet olarak Samsun'dan yola çıkmayı uygun bulduk." ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DAN ÇIKACAKLARMIŞ!

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Özdağ şu ifadeleri kullandı;

"Ekimde inşallah Samsun’dan yola çıkacağız, çünkü Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yer. İstiklal Harbi’nin başlangıcı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına ve aziz milletimizin değerlerine sadık kalacak, birleştirici, onarıcı bir siyasi heyet olarak Samsun’dan yola çıkmayı uygun bulduk."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:23
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