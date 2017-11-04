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Akşener Twitter hesabındaki ifadeleri değiştirdi

Akşener'in Twitter hesabındaki değişiklik, bir çok milliyetçi ismin tepkisine neden oldu.

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:51
Akşener Twitter hesabındaki ifadeleri değiştirdi

İYİ Parti, kuruluş çalışmaları sırasında partide “Bozkurt işaretinin” ve “Türkeş fotoğrafının” yasaklandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddia parti yetkilileri tarafından yalanlandı. Daha sonra ise parti programında yer alan ifadeler tartışma konusu oldu.

Yeni tartışma ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter hesabından çıktı. Parti kurulmadan önce Akşener’in Twitter hesabında “Türk Milliyetçisi, Ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazıyordu. Partinin kurulmasının ardından Akşener’in Twitter hesabındaki bu ifadeler silindi ve yerine sadece “İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı” yazıldı.

Akşener’in hesabındaki bu değişiklik, milliyetçi isimlerin tepkisine neden oldu.

Mynet

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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