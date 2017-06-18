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Akşener şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'na böyle dua etti

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vererek, "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:17
Akşener şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'na böyle dua etti

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Hayat Lokantasın’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adelet' yürüyüşüne de değindi. Akşener, ''Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:17
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. Meral Akşener
  4. SİYASET Haberleri
  • KOMANDOKOMANDO4 sa önce
    Helal olsun be meral siyasete girdiginden beri şekil almadıgın kılık kalmadı,simdide gazcılıgamı soyundun,bırak ayar vermeyide mensubu oldugun kk yanına gitte destek OL, abilerinize ablalarınıza daha nasıl destek oluruz diye fikir jimnastigi yaparsınız.tabi onuda beceremezsiniz unutmusum akıllarınızı satmıstınız.ÜLKEMİN İNSANI SİZLERİ HİC UNUTMAYACAK..
  • Birlikte EleleBirlikte Elele4 sa önce
    Hariçten gazel okuma Meral, sen de İstanbul' dan çık, Bolu' da bir yerde buluşun işte! Kebapçılar var orada, ateşin etrafında teravih vakti halay çeker, yorulunca tekrar vurursunuz yollara!
  • Galip BarutGalip Barut5 sa önce
    Denizle ilgilennn.kk da iş yok .baksana adamın kaseti bile yok..
  • alperalper5 sa önce
    Zaten gezi ye destek vermisti hemde "zulum1453 te basladi" diyen geziye. Ve sonrada bu da. arkasidakiler de ülkucuyum diyecekler oyle mi
  • MuhtasarMuhtasar5 sa önce
    Itin duasi kabul olsaydi ....
  • KemalKemal5 sa önce
    Allah meral akşenerden de kılıcdar oğlundanda razı olsun
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