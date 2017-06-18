Akşener şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'na böyle dua etti

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Hayat Lokantasın’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adelet' yürüyüşüne de değindi. Akşener, ''Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.