Akşener partisine isim arıyor!

Geniş yelpazeli partinin isminin ne olması gerektiği konusunda birçok kişiden fikir alınırken, Akşener’in, partinin kadrolarını oluşturmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Akşener, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Akşener’in genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın partide görev üstleneceği belirtiliyor. Akşener’le birlikte hareket etme kararı alan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanı sıra Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da listede yer verilmesi bekleniyor.

Akşener’in eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş’ı da kurulacak partide görmek istediği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da temas kurulduğu öne sürüldü.