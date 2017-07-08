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Akşener partisine isim arıyor!

Yeni parti çalışmalarını hızlandıran Meral Akşener’in parti yönetimi için Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere öneri getirmeye hazırlanıyor. Daha önce partiye katılacağını açıklayan bağımsız milletvekili İsmail Ok ve Ümit Özdağ ile parti kurulduğu anda TBMM’de temsil edilen 5. parti olacak.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:28
Akşener partisine isim arıyor!

Geniş yelpazeli partinin isminin ne olması gerektiği konusunda birçok kişiden fikir alınırken, Akşener’in, partinin kadrolarını oluşturmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Akşener, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Akşener’in genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın partide görev üstleneceği belirtiliyor. Akşener’le birlikte hareket etme kararı alan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanı sıra Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da listede yer verilmesi bekleniyor.

Akşener’in eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş’ı da kurulacak partide görmek istediği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da temas kurulduğu öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:28
  1. Balıkesir
  2. Kayseri
  3. Gaziantep
  4. Ankara
  5. Isparta
  6. Uysal
  7. Merkez Bankası
  8. Mustafa Erdem
  9. İsmail Ok
  • Milli Birlik PartisiMilli Birlik Partisi50 dk önce
    Sen Partiyi kur bu Millet (Troller hariç) sana oyunu verir merak etme.
  • AliAli50 dk önce
    İktidar olamayacakları partisi ola bilirreis sağ olduğumuttetce. Size birşey düşmez boşuna yorulmayan bunu sizde biliyorsunuz
  • SahinSahin52 dk önce
    Buldim.. PPP pensilvanya patrikhane (papaz) partisi. Yakışır hemde tam olur.
  • BekirBekir1 sa önce
    Bu iblis fetosun projesi...Ismide o gavur tohumuna biraksinlar.O gavat fetos onlara yakisan ismi bulur....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Birleşmiş Hainler Partisi de, Olabilir.
  • sedatysedaty1 sa önce
    BULUNAN İSİMDEKİ MİLLİYETÇİ LAFI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL ve HAKETMİYORLAR.
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Kaybeden lozerler partisi
  • akşep üyesi akşemsettinakşep üyesi akşemsettin1 sa önce
    ak partinin şener versiyonu... " Ak-Şener Parti " ""AKŞEP"" ...:))
  • BetoBeto1 sa önce
    "BOP-D" Büyük Ortadogu Projesi-Devami
  • Gereklideğil Gereklideğil 1 sa önce
    Hocasına sorsa ya(pensilvanyadakifetöş) bi isim söyler
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