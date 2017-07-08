Akşener partisine isim arıyor!
Yeni parti çalışmalarını hızlandıran Meral Akşener’in parti yönetimi için Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere öneri getirmeye hazırlanıyor. Daha önce partiye katılacağını açıklayan bağımsız milletvekili İsmail Ok ve Ümit Özdağ ile parti kurulduğu anda TBMM’de temsil edilen 5. parti olacak.08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:28
Geniş yelpazeli partinin isminin ne olması gerektiği konusunda birçok kişiden fikir alınırken, Akşener’in, partinin kadrolarını oluşturmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Akşener, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Akşener’in genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın partide görev üstleneceği belirtiliyor. Akşener’le birlikte hareket etme kararı alan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanı sıra Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da listede yer verilmesi bekleniyor.
Akşener’in eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş’ı da kurulacak partide görmek istediği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da temas kurulduğu öne sürüldü.
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Milli Birlik Partisi50 dk önce Sen Partiyi kur bu Millet (Troller hariç) sana oyunu verir merak etme. Ali50 dk önce İktidar olamayacakları partisi ola bilirreis sağ olduğumuttetce. Size birşey düşmez boşuna yorulmayan bunu sizde biliyorsunuz Sahin52 dk önce Buldim.. PPP pensilvanya patrikhane (papaz) partisi. Yakışır hemde tam olur. Bekir1 sa önce Bu iblis fetosun projesi...Ismide o gavur tohumuna biraksinlar.O gavat fetos onlara yakisan ismi bulur.... Rabia Zafer 1 sa önce Birleşmiş Hainler Partisi de, Olabilir. sedaty1 sa önce BULUNAN İSİMDEKİ MİLLİYETÇİ LAFI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL ve HAKETMİYORLAR. Mehmet Ali1 sa önce Kaybeden lozerler partisi akşep üyesi akşemsettin1 sa önce ak partinin şener versiyonu... " Ak-Şener Parti " ""AKŞEP"" ...:)) Beto1 sa önce "BOP-D" Büyük Ortadogu Projesi-Devami Gereklideğil 1 sa önce Hocasına sorsa ya(pensilvanyadakifetöş) bi isim söyler