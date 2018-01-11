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Akşener, İyi Parti'nin oy oranını açıkladı! Alay konusu oldu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale’de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:31
Akşener, İyi Parti'nin oy oranını açıkladı! Alay konusu oldu...

Akşener şunları söyledi:

“YÜZDE 20,5 CİVARINDAYIZ”

“Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu.Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti’nin kurulmasında da öyle olmuştu.

“SEÇİME GİRECEĞİZ”

Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, ‘kurdurulmayacak’ dendi kurulunca ‘hah kuruldu’ oldu. Şimdi de ‘seçime sokulmayacak’ diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani ‘İYİ Parti sandık eğitim merkezi’ diye bir alan oluşturduk.Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu’ndan istediğimiz tarih 5’i, onlar 8’inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, ‘kongrelerini yapmadılar’ konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti’ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan ‘bir kadından korktu’ diye kendine dedirtmez.”

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:31
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Kırıkkale
  • MilletMillet26 dk önce
    Gülmek bile abes. Artık yalan söylemek edindiği fetöcü ahlakının da ötesine geçmiş, ne diyelim tebrikler
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