Meral Akşener isim isim açıkladı: Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka...

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı iddia edilen partide yer alan isimlerle ilgili her gün yeni bir iddia gündeme geliyor.

Akşener ile yaptığı telefon görüşmesini açıklayan Ahmet Hakan, yeni partide var olacağı iddia edilen isimleri sordu.

İŞTE İLGİLİ BÖLÜM:

- ALİ BARDAKOĞLU: Ali Bardakoğlu yeğenimin hocasıdır. Kendisini çok sever ve takdir ederim. Aktif siyasete girmeyeceği yönündeki kararını biliyorum. Daha önce başka teklifleri geri çevirdiğini de biliyorum. Bu nedenle kendisine bir teklif götürmedik.

- HAŞİM KILIÇ: Haşim Kılıç benim takdir ettiğim, sevdiğim bir isimdir. Kendisiyle aynı siyasi yapı içinde bulunmak isterdim. Ama şundan emin olun ki şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifte bulunmadık. İsmi benden ya da arkadaşlarımdan çıkmadı.

- AYLİN NAZLIAKA: Aynı şekilde Aylin Nazlıaka Hanımefendi’nin ismi de bizden çıkmış değil.