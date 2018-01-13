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Akşener iddialı konuştu… ‘Politikayı bırakırım…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili FETÖ'cü iddialarına Twitter'dan sert tepki gösterdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
Akşener iddialı konuştu… ‘Politikayı bırakırım…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ayhankorkmazayhankorkmaz1 sa önce
    fettoş bile fetöyle ilgisi olmadığını söylüyor, haklısın ablası (!)
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