AKSEM yeni döneme hazır

Kadınların istihdama kazandırılması, sosyal hayat içerisinde hak ettikleri yere ulaşmalarına imkan sağlamak için çalışmalara hız kazandırdıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, ilçemizdeki kadınların sosyal, kültürel, sportif ve en önemlisi istihdam odaklı çalışmalar ile güç kazanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz kurslarda, 3 yılda 4 binden fazla kadına ulaştık. Şimdi yeni kurs dönemi için düğmeye bastık. Atakum Kültür Eğitim ve Sanat Merkezimiz (AKSEM) çatısı altındaki atölyelerimiz, birbirinden önemli kurslarımız ve istihdama katkı sağlayan projelerimizle birlikte yeni dönemde de binlerce kadının hem istihdama hem de sosyal hayata kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını Atakum’da yaşatmayı hedeflediklerini, bunun için de Samsun’da ilk kez hayata geçirilen feretiko atölyesiyle, Atakum’da yöresel bez dokuma konusunda bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İshak Taşçı, “Bu atölye ile kadınlarımız farklı bir alanda deneyim kazanarak, verimli bir dönem geçirdiler. Bizler Atakum’da kadınlarımızın mesleki becerilerini artırabilecekleri ve bunun sonucunda maddi olarak gelir elde etmelerini amaçlayarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Hem kurs imkanı hem de el emeği ürünleri için satış imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

İstihdam odaklı kurslar

Yeni dönemde de Atakumlu kadınların ilgi duyduğu, istihdam odaklı kursların açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Taşçı, “Gerek sepet atölyemiz gerek çini atölyemiz gerekse yöresel bez dokuma atölyemiz ile Atakum’da kadınlarımızın istihdama kazandırılması anlamında güzel bir ivme kazandık. Bunu yeni dönemde de artırarak devam ettirmek en büyük amacımız. Bu anlamda Atakumlu kadın hemşerilerimizi kurslarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atakum’da kadın önceliği

Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Atakum ilçesinde kadın çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, “Toplumda manevi anlamda olduğu kadar maddi olarak da güçlü kadınlarımızın sayısının arttığını görmek ve onların mesleki anlamda güçlenmesine destek olmak bizleri oldukça mutlu ediyor. İlçemizde güçlü bir kadın dayanışması var. Atakum Belediyesi olarak AKSEM’ler ve ÖZGECAN Kadın Koordinasyon Merkezimiz ile kadın istihdamına yönelik projeler üretiyor ve Atakumlu kadınlarımızın işgücü piyasasında yer almasına yardımcı oluyoruz. Atakum Belediyesi kadınlarımızın her zaman yanında” şeklinde konuştu.