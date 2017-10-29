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Akseki'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

29 Ekim 2017 Pazar 11:23
Akseki'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist  bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi

AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:23
  1. Akseki ilçesi
  2. Antalya
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