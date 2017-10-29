Akseki'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı belirtildi.29 Ekim 2017 Pazar 11:23
Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi
AA